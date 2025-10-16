Ex-conselheiro de Trump. John Bolton indiciado criminalmente

John Bolton, de 76 anos, foi indiciado por um júri em Maryland, perto de Washington, D.C., de acordo com a imprensa norte-americana.



A acusação, de acordo com os autos do processo, ocorre após documentos judiciais tornados públicos no mês passado revelarem que Bolton estava sob investigação federal por suspeitas de violação da Lei de Espionagem e possível manuseamento indevido de informações confidenciais.



Questionado sobre a acusação, Donald Trump afirmou: “Ele é um tipo mau, é uma pena. Mas é assim que as coisas são”.



Bolton foi assessor de segurança nacional de Donald Trump durante o primeiro mandato. Mas em junho de 2020, já depois de ter saído da Casa Branca, John Bolton publicou um livro sobre os 17 meses em que ocupou o cargo de conselheiro de Segurança Nacional. Na publicação, descreveu Donald Trump como “inapto” para liderar os Estados Unidos.



A Casa Branca tentou, sem sucesso, bloquear a publicação deste livro por vias legais, citando em particular preocupações com a segurança nacional.



John Bolton é o terceiro inimigo de Trump a ser indiciado nas últimas semanas. Recentemente, o Departamento de Justiça indiciou o antigo diretor do FBI, James Comey, que investigou a campanha presidencial de Donald Trump em 2016.



Comey foi destituído pelo presidente em 2017 e agora enfrenta a acusação de prestar declarações falsas perante o Congresso e também de obstrução do Congresso.



O advogado de James Comey adiantou que o seu cliente vai rejeitar todas as acusações de que é alvo, argumentando que foram motivadas por uma tentativa de vingança.



Também a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, enfrenta acusações de fraude bancária e de fazer declarações falsas a uma instituição financeira.



James abriu um processo civil por fraude contra Donald Trump e a sua empresa imobiliária familiar e queixa-se agora de “retaliação política” por parte do presidente norte-americano.



Durante a campanha eleitoral, Donald Trump expressou repetidamente o desejo de se vingar de todos os inimigos pessoais em caso de regresso ao poder.