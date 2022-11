Ex-deputada brasileira condenada a 50 anos de prisão pela morte de marido

O pastor Anderson do Carmo morreu após ser alvejado com 30 tiros na porta da casa onde morava, em Niterói, cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, em 16 de junho de 2019.

Flordelis atribuiu o assassinato do pastor a um roubo perpetrado por vários homens que, de acordo com a ex-deputada, os tinham perseguido numa mota.

No entanto, as investigações conduzidas pelo Ministério Público e pela polícia indicaram que a então deputada tinha planeado a morte do seu marido em conluio com alguns dos seus filhos, num esquema que tinha começado em 2018 e que atravessou vários envenenamentos falhados.

A acusação do Ministério Público sustentou que as acusações de homicídio foram motivadas por disputas financeiras, tendo acusado sete dos 55 filhos -- dos quais 51 são adotados -- do pastor.

Desde então, dois dos filhos do casal já foram condenados, em novembro do ano passado, a penas de 33 anos e dois meses e sete anos e seis meses.

O julgamento de Flordelis começou na segunda-feira e prolongou-se por sete dias, tendo a última sessão durado 24 horas.

A pastora evangélica foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, utilização de documentos falsos e associação criminosa armada.

A sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues foi também condenada a 31 anos e quatro meses de prisão por homicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

Já outros dos seus filhos acusados e a sua neta Rayane dos Santos foram absolvidos.

Flordelis dos Santos de Souza foi presa em agosto de 2021, dois dias depois de o Congresso a deixar sem imunidade parlamentar.

