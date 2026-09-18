Ex-diretor de prisão síria condenado a 60 anos de prisão nos EUA por tortura

Samir Ousman Alsheikh, que dirigia a célebre prisão de Adra sob o regime de Bashar al-Assad, foi considerado culpado de ter "cometido atrocidades contra os direitos humanos na Síria, incluindo para silenciar opositores políticos", ao "ordenar e participar na tortura de prisioneiros", detalha o comunicado.

Três antigas vítimas testemunharam durante o julgamento sobre os maus-tratos que sofreram, bem como sobre os atos de tortura infligidos a outros reclusos.

"A sentença proferida neste caso presta homenagem à coragem das suas vítimas", sublinhou o procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, A. Tysen Duva, citado no comunicado.

Alsheikh foi também condenado por "fraude em matéria de visto" e "tentativa de fraude no processo de naturalização".

O homem, atualmente com 74 anos, chegou aos Estados Unidos em 2020 e pediu a nacionalidade norte-americana em 2023. Foi detido e acusado em julho de 2024, em Los Angeles, por ter mentido às autoridades americanas sobre o seu passado para obter autorização de residência.

"Os autores de violações dos direitos humanos que venham para os Estados Unidos não encontrarão aqui qualquer refúgio. Iremos encontrá-los, e serão processados e punidos pelos seus crimes hediondos", acrescentou Duva.

No final de 2024, após uma ofensiva de 11 dias, uma coligação rebelde dominada pelo grupo islamista sunita radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) derrubou o regime de Bashar al-Assad.

Após a derrota do regime, os rebeldes abriram as portas de numerosas prisões sírias, incluindo a de Saydnaya, a norte de Damasco.

As imagens de prisioneiros atordoados e extremamente debilitados, alguns transportados por companheiros por estarem demasiado fracos para sair das suas celas, deram então a volta ao mundo.