Ex-diretor FBI acusado de obstrução à justiça e perjúrio após pressão de Trump

Segundo o site informativo Politico, um grande júri federal em Alexandria, estado da Virgínia, indiciou Comey na quinta-feira por acusações decorrentes do seu depoimento ao Comité Judiciário do Senado em setembro de 2020 sobre a investigação do FBI às ligações entre a campanha presidencial de Trump em 2016 e a Rússia.

Os procuradores avançaram com a acusação pouco antes do prazo legal de 30 de setembro, em que o caso prescreveria.

O processo foi imediatamente saudado por Trump, através da rede Truth Social.

"Um dos piores seres humanos a que este país já foi exposto é James Comey, o ex-chefe corrupto do FBI. Hoje, foi acusado por um grande júri por dois crimes graves, envolvendo vários atos ilegais e ilícitos", publicou o Presidente norte-americano.

"Ele tem sido tão mau para o nosso país, durante tanto tempo, e agora está prestes a ser responsabilizado pelos seus crimes contra a nossa Nação", adiantou.

Num comunicado, o Departamento de Justiça afirmou que a acusação contra Comey envolve "infrações graves relacionadas com a divulgação de informações sensíveis".

A procuradora-geral Pam Bondi afirmou no X, logo após a divulgação das acusações contra Comey, que "ninguém está acima da lei".

"A acusação de hoje reflete o compromisso deste Departamento de Justiça em responsabilizar aqueles que abusam de posições de poder para enganar o povo americano. Vamos acompanhar os factos neste caso", adiantou a procuradora, sobre quem Trump tem vindo a exercer pressões públicas para processar indivíduos que considera inimigos políticos.

Comey foi identificado pelo Presidente numa publicação nas redes sociais no passado fim-de-semana, na qual Trump se queixava diretamente a Bondi por esta ainda não ter apresentado acusações contra o ex-responsável do FBI.

Trump lamentou, numa publicação no Truth Social dirigida à procuradora-geral, que as investigações do departamento não tivessem resultado em processos judiciais e afirmou que nomearia Lindsey Halligan, conselheira da Casa Branca, para exercer as funções de procuradora dos para o Distrito Leste da Virgínia.

Esta foi uma das advogadas pessoais de Trump e não tem experiência como procuradora federal.

"Não podemos adiar mais, isto está a acabar com a nossa reputação e credibilidade", escreveu Trump, referindo-se ao facto de ele próprio ter sido acusado e submetido a processos de destituição várias vezes.

"A JUSTIÇA TEM DE SER FEITA, AGORA!!!, publicou o Presidente norte-americano.

Halligan apressou-se a apresentar o caso a um grande júri esta semana.

O gabinete que abriu o processo contra Comey, no Distrito Leste da Virgínia, entrou em crise na semana passada após a demissão do procurador-chefe Erik Siebert, sob pressão para apresentar acusações contra outro alvo de Trump, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, numa investigação de fraude hipotecária.

Há anos que Trump se manifesta contra a conclusão das agências de informações norte-americanas de que a Rússia o preferiu à democrata Hillary Clinton nas eleições de 2016 e contra a investigação criminal que tentou determinar se a sua campanha tinha conspirado com Moscovo para influenciar o resultado dessa disputa.

Os procuradores, liderados por Robert Mueller, não provaram que Trump ou os seus parceiros conspiraram criminalmente com a Rússia, mas concluíram que a campanha de Trump acolheu favoravelmente a ajuda de Moscovo.