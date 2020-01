Ex-embaixador fez queixa-crime contra "promiscuidade" da justiça de Portugal e Angola

Adriano Parreira é autor das primeiras denúncias contra as mais altas figuras do Estado angolano feitas em Portugal em 2011.



Entre elas Manuel Vicente, o General Hélder Vieira Dias, e as filhas de José Eduardo dos Santos, Isabel e Tchizé dos Santos.