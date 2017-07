Ex-espião russo esteve na reunião entre Trump Jr e advogada russa

RTP 14 Jul, 2017, 18:23 | Mundo

Segundo a NBC, Rinat Akhmetshin acompanhou a advogada, NataliaVeselnitskaya, no encontro onde também estiveram presentes Jared Kushner, genro e conselheiro de Donald Trump, e o ex-assessor da campanha presidencial Paul Manafort.



À Associated Press, Rinat Akhmetshin, que serviu as Forças Armadas soviéticas, reconheceu ter participado na reunião na Trump Tower, sem adiantar mais pormenores.



Em entrevista exclusiva à NBC, Natalia Veselnitskaya reconheceu que um homem, que não identificou, a acompanhou à reunião.





Na segunda-feira, o New York Times noticiou que o filho mais velho de Trump tinha sido informado por mensagem eletrónica, antes do encontro com a advogada, que informação prejudicial a Clinton seria entregue como parte dos esforços do governo russo para ajudar a campanha de Trump.



Entretanto, o Kremelin negou conhecer o ex-agente dos serviços secretos. “Não sabemos de nada”, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa.