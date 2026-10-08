Ex-líder de Taiwan denuncia nos Estados Unidos crescente pressão chinesa

Tsai chegou na segunda-feira a São Francisco para uma visita de quase uma semana, a primeira aos Estados Unidos desde que deixou a presidência, em maio de 2024.

Num discurso na abertura da Conferência de Tecnologia e Segurança Nacional 2026 da Stanford DEFCON, Tsai afirmou que Taiwan enfrenta diariamente "ciberataques, guerra cognitiva, manipulação da informação, coerção económica e ações destinadas a danificar infraestruturas críticas".

"Os aviões e navios militares da China também operam frequentemente em torno de Taiwan, e as atividades da Guarda Costeira e de outras forças nas águas circundantes são cada vez mais frequentes", afirmou, segundo a transcrição do discurso divulgada pela agência de notícias taiwanesa CNA.

Estas atividades procuram deliberadamente evitar uma escalada para um "conflito aberto", enquadrando-se nas chamadas operações de "zona cinzenta", pelo que Taiwan não pode preparar-se apenas para um "conflito militar em grande escala", acrescentou.

Tsai lembrou que a ilha não ocupa apenas uma posição estratégica, mas é também um "ator muito importante" na indústria tecnológica mundial, o que lhe confere um "papel dificilmente substituível" tanto no plano económico como no da segurança.

"Um Taiwan seguro e resiliente contribui para manter a estabilidade no Indo-Pacífico. A capacidade tecnológica e industrial de Taiwan também pode tornar as cadeias globais de abastecimento mais seguras e fiáveis. Taiwan beneficiou durante muito tempo do sistema internacional. Hoje temos a capacidade, e também a responsabilidade, de contribuir mais para esse sistema", afirmou.

Tsai, uma das principais figuras do Partido Democrático Progressista (DPP), atualmente no poder, liderou Taiwan entre 2016 e 2024, num período marcado pelo agravamento das tensões com Pequim.

A China considera Taiwan parte do seu território e não exclui o recurso à força para concretizar a reunificação.

Um dos momentos de maior tensão ocorreu em agosto de 2022, quando a então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, levando Pequim a realizar exercícios militares de grande escala em torno da ilha.

Tsai aproveitou a atual deslocação aos Estados Unidos para se reunir com Pelosi, a quem agradeceu o "apoio de longa data" que a antiga líder do Congresso e outros legisladores norte-americanos têm dado a Taiwan.

A visita ocorre ainda pouco depois da cimeira entre os Presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, durante a qual o líder chinês instou Washington a "opor-se" à independência de Taiwan.