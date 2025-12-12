Ex-magnata da comunicação social pró-democracia de Hong Kong conhece sentença no dia 15

Jimmy Lai é acusado de conluio com entidades estrangeiras ao abrigo da lei de segurança nacional imposta por Pequim em 2020 e revista em 2024, em resposta aos protestos pró-democracia, por vezes violentos, que ocorreram na cidade em 2019.

Uma audiência de 60 minutos "para veredicto" será realizada na segunda-feira perante três juízes às 10:00 (02:00 em Lisboa), indica o calendário de audiências do tribunal consultado pela agência France-Presse (AFP).

Com passaporte britânico, atualmente com 78 anos, o fundador do jornal pró-democracia Apple Daily, hoje proibido, está preso desde 2020.

Além das acusações de conluio, passíveis de prisão perpétua, o magnata é processado por "publicações sediciosas" relativas a 161 artigos, incluindo editoriais assinados com o seu nome.

O Governo de Hong Kong condenou também o que classificou como "distorção" da história por Jimmy Lai através da imprensa, incluindo reportagens publicadas pela AFP.

"Estas reportagens procuram difamar [o Governo de Hong Kong], ao tentar enganar o público", disseram as autoridades do território através de um comunicado, citado pela agência.

Durante o julgamento, que começou em dezembro de 2023, Lai declarou-se inocente e afirmou nunca ter defendido o separatismo ou a resistência violenta. Também negou ter apelado a sanções ocidentais contra a China e Hong Kong.

"Os valores fundamentais do Apple Daily são, na verdade, os valores fundamentais do povo de Hong Kong (...) [incluindo] o Estado de direito, a liberdade, a busca da democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de reunião", argumentou.

Os filhos de Jimmy Lai manifestaram preocupação com a saúde debilitada do pai durante um encontro com jornalistas em Washington no início de dezembro. Diabético, Jimmy Lai tem sido mantido em regime de solitária sem ar condicionado numa prisão onde as temperaturas no verão atingem os 44°C, disseram os filhos.

Segundo as autoridades de Hong Kong, Jimmy Lai está a receber cuidados "adequados e abrangentes" na prisão.