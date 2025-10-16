Ex-membro do Governo de Macau eleito presidente do parlamento local por unanimidade

Deputado do grupo de nomeados pelo chefe do Governo, André Cheong foi eleito por unanimidade, obtendo o voto dos 33 membros que integram a Assembleia Legislativa (AL).

"É minha vontade assumir este cargo", respondeu Cheong ao deputado português José Pereira Coutinho, responsável por presidir ao arranque da legislatura.

Os residentes de Macau elegeram em 14 de setembro, por sufrágio direto, 14 dos 33 deputados. Outros 12 foram escolhidos por sufrágio indireto, através de associações, e sete, incluindo André Cheong, foram nomeados pelo chefe do executivo, Sam Hou Fai.

Quando foi anunciada a transição do então membro do executivo para a AL, há cerca de duas semanas, o comentador político Sonny Lo Shiu-Hing disse à Lusa tratar-se de uma decisão "sem precedentes".

Considerando "uma jogada estratégica", Lo notou que "a relação entre o executivo e o legislativo em Macau sairá reforçada".

André Cheong nasceu em Pequim, em 1966, e é formado em Língua Portuguesa pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e em Direito pela Universidade de Macau.

Antes da transferência de soberania, foi diretor da Conservatória do Registo Predial e dos Serviços de Justiça, tendo liderado a Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça, entre 2000 e 2014, e o Comissariado contra a Corrupção, de 2014 a 2019. Nesse ano, assumiu a tutela da Administração e Justiça, acumulando entre janeiro de 2020 e esta quarta-feira o cargo de porta-voz do Conselho Executivo.

Após a eleição do presidente da AL, os deputados dirigiram-se para o Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, onde decorreu às 16:00 (09:00 em Lisboa) a cerimónia de tomada de posse de André Cheong.

De seguida, o deputado Ho Ion Sang foi eleito vice-presidente da AL, e Si Ka Lon e Ella Lei Cheng I primeiro e segundo secretários, respetivamente, tendo sido todos eleitos por unanimidade.

Em declarações à Lusa, o deputado português José Pereira Coutinho disse ser "uma grande honra" presidir à eleição do líder da AL - o regimento do parlamento de Macau estabelece que "até à eleição do presidente, preside às reuniões plenárias o deputado mais idoso".

José Pereira Coutinho, que encabeçou a lista mais votada nas eleições por sufrágio direto, e os outros 32 membros da AL também tomaram posse esta manhã.

Sam Hou Fai deu ainda posse aos novos membros do Governo, já que a saída de André Cheong do executivo originou uma `dança das cadeiras`, com o dirigente a ser substituído na tutela da Administração e Justiça pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

A Segurança passou de Wong para o líder do Ministério Público, o procurador Chan Tsz King, nascido em Hong Kong e com estudos em Direito concluídos em Portugal.

Já o Ministério Público passou para as mãos de Tong Hio Fong, que assim deixou a presidência do Tribunal de Segunda Instância e que, em 2021 liderou a comissão eleitoral que excluiu cinco listas e 21 candidatos à AL, 15 dos quais pró-democracia.