Ex-ministra turca em preventiva em caso relacionado com fundo de investimento

Fatma Betül Sayan Kaya foi colocada em prisão preventiva por um tribunal de Istambul por "violação da legislação relativa aos mercados financeiros em grupo organizado", de acordo com a agência oficial.

Kaya ocupou o cargo de ministra da Família entre 2016 e 2018 e, até recentemente, era vice-presidente do AKP, o partido no poder, do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Demitiu-se do cargo em 26 de setembro, depois de o partido da oposição Yeni a ter acusado de obter lucros avultados no âmbito deste escândalo financeiro.

A ex-dirigente e o marido terão alegadamente lucrado vários milhões graças a transações com ações que terão revendido antes de o escândalo vir a público, levantando suspeitas de abuso de informação privilegiada. Posteriormente, Fatma Betül Sayan Kaya abandonou o partido.

A Turquia enfrenta as repercussões de um escândalo relacionado com um fundo de investimento, que veio a lume em meados de setembro.

O Ministério Público está a investigar suspeitas de manipulações generalizadas dos mercados, que terão afetado as poupanças de cerca de meio milhão de investidores.

Na terça-feira, o ministro da Justiça, Akin Gurlek, anunciou que 112 pessoas tinham sido colocadas em prisão preventiva no âmbito deste caso.

Os investigadores descobriram uma "vasta rede criminosa" que se teria infiltrado nas mais altas esferas dos mercados financeiros turcos, afirmou o ministro.