Ex-MNE alemã Annalena Baerbock eleita presidente da Assembleia-Geral da ONU

Baerbock será a quinta mulher a assumir o cargo, que é renovado anualmente, em comparação com os 75 homens que o ocuparam ao longo dos 80 anos de história das Nações Unidas.

A política alemã de 44 anos substituirá no cargo o camaronês Philémon Yang.

A eleição de hoje seguiu a rotação regional estabelecida, que para este ano determinou a escolha de um candidato do "Grupo da Europa Ocidental e Outros Estados", para a qual a Alemanha garantiu o lugar após negociações com Estados-membros.

A presidência de Annalena Baerbock terá como base o lema "Melhor Juntos", com a política alemã a afirmar que pretende dialogar com todos os Estados-membros da ONU para construir consensos para que "as Nações Unidas possam servir às gerações presentes e futuras".