Partilhar o artigo EX-PGR do Brasil admite que entrou no Supremo com arma para matar juíz e suicidar-se Imprimir o artigo EX-PGR do Brasil admite que entrou no Supremo com arma para matar juíz e suicidar-se Enviar por email o artigo EX-PGR do Brasil admite que entrou no Supremo com arma para matar juíz e suicidar-se Aumentar a fonte do artigo EX-PGR do Brasil admite que entrou no Supremo com arma para matar juíz e suicidar-se Diminuir a fonte do artigo EX-PGR do Brasil admite que entrou no Supremo com arma para matar juíz e suicidar-se Ouvir o artigo EX-PGR do Brasil admite que entrou no Supremo com arma para matar juíz e suicidar-se

Tópicos:

Eike Batista, Estadão Folha, Jailton Carvalho, Lava Jato, Veja,