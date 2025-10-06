Ex-PM da Nova Zelândia sucede a Durão Barroso à frente da Aliança para as Vacinas

"Durante 25 anos, a Gavi protegeu toda uma geração de crianças contra doenças e ajudou países a crescer, prosperar e tornar-se mais autossuficientes. Os próximos anos trarão muitos desafios para a Gavi, mas também enormes oportunidades", afirmou Helen Clark, citada num comunicado divulgado pela organização.

A antiga governante neozelandesa substituirá o antigo presidente da Comissão Europeia (2004-2014) e primeiro-ministro português (2002-2004), que no final deste ano completa dois mandatos, iniciados em 2021, "no auge da pior crise de saúde pública dos últimos cem anos", por causa da pandemia da covid-19, recordou Durão Barroso, de acordo com o mesmo comunicado.

Durante a presidência do antigo político português, refere o comunicado, "as vacinas contra a malária foram introduzidas pela primeira vez, as vacinas contra o HPV foram drasticamente ampliadas e foram feitos progressos significativos para alcançar as crianças que não tinham ainda recebido nenhuma dose".

Nestes cinco anos, enumerou Durão Barroso, "a Gavi ajudou a distribuir dois mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19, restaurar a cobertura de imunização de rotina e introduzir novas ferramentas poderosas, como a vacina contra a malária".

A Gavi, adianta a mesma nota, tem financiamento assegurado para o próximo período estratégico, com início em 2026.

"Entre as prioridades da Gavi durante este período estará um maior foco na melhoria dos serviços de imunização em regiões e países frágeis e afetados por conflitos, bem como a execução de um programa de reforma, o `Gavi Leap`, que foi iniciado em 2025 com o objetivo de colocar os países apoiados pela Gavi no centro do seu modelo operacional", apontou a organização.

Primeira-ministra da Nova Zelândia por três mandatos consecutivos, de 1999 a 2008, Helen Clark cumpriu depois dois mandatos como administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e, atualmente, é presidente do Instituto Real de Assuntos Internacionais, em Londres.

A nomeação da nova presidente seguiu-se a um processo de seleção de oito meses que considerou um total de 240 candidatos para o cargo.