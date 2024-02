Ex-PM guineense diz-se preparadíssimo para esclarecer denúncia sobre droga no país

No passado dia 30 de janeiro, num comício popular, na localidade de Bissorã, norte da Guiné-Bissau, Nabiam exortou a comunidade internacional a apoiar as autoridades guineenses, que disse não serem capazes de controlar a droga no país.

Na passada sexta-feira, circularam informações nas redes sociais e nalguns órgãos de comunicação social em Bissau, em como o ex-primeiro-ministro seria ouvido no Ministério Público para que esclareça a sua denúncia.

Questionado hoje por jornalistas, quando saía da residência de Braima Camará, líder do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), Nabiam disse que não foi notificado.

"Por acaso não. Não recebi nenhuma notificação, mas como cidadão e como político também estou preparado, preparadíssimo para ir ao Ministério Público responder", sublinhou o ex-chefe do Governo.

O também atual Conselheiro Especial do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, destacou que por não ter recebido nenhuma notificação não poderia tecer mais comentários sobre o assunto.

"Mas estou disposto a qualquer hora, noite e dia que achem que é necessário a minha presença no Ministério Público, estou pronto", reiterou Nuno Nabiam.

A Guiné-Bissau é apontada por organizações internacionais como sendo uma placa giratória do tráfico de droga internacional, sobretudo da América Latina em direção à Europa.