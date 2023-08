Ex-Polícia Militar condenado por massacre no Brasil detido nos Estados Unidos

António José de Abreu Vidal Filho, 29 anos, foi alvo de um alerta da Interpol emitido pela organização internacional de polícia criminal após ser condenado por 11 assassínios e condenado em junho a quase 276 anos de prisão, segundo comunicado do Departamento de Imigração e Alfândegas de Boston.

O antigo polícia foi preso na segunda-feira em Rye, New Hampshire, e permanecerá sob custódia enquanto aguarda ser presente a um juiz federal de imigração.

Nenhum detalhe adicional foi fornecido sobre como foi localizado em New Hampshire ou as suas atividades neste estado.

Vidal Filho foi condenado por um tribunal criminal no Brasil, com outros três polícias militares, pelo assassínio de 11 pessoas, três tentativas de homicídio e tortura nos subúrbios pobres de Fortaleza, capital do estado do Ceará.

O acusado compareceu em julgamento remotamente, depois de ter fugido do Brasil para os Estados Unidos em 2019, de acordo com portal de notícias brasileiro G1.

No total, cerca de 20 polícias estão a ser julgados pelo massacre.

Os crimes aconteceram em novembro de 2015, após a morte de um polícia e numa vingança que ficou conhecida como "massacre do Curió", nome do bairro de Fortaleza onde ocorreram.

Os alertas da Interpol não são um mandado de captura mas servem como um aviso para um indivíduo procurado internacionalmente e fornecem informações sobre a identificação de fugitivos acusados ??ou condenados por crimes graves que fugiram de acusações ou do cumprimento das suas sentenças.