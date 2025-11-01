Ex-PR Michel Temer elogia esforços de Trump pela paz na Palestina e Ucrânia

O antigo Presidente brasileiro Michel Temer elogiou os esforços do Presidente norte-americano Donald Trump para negociar a paz nos conflitos da Palestina e da Ucrânia e reiterou uma preferência pela neutralidade do Brasil.

"O Brasil tem que lutar pela paz mundial. Aliás, é uma determinação da própria Constituição brasileira que todos os chamados conflitos nacionais ou internacionais busquem uma solução pacífica e esta sempre foi a posição da diplomacia brasileira, ela tem que trabalhar pela paz", afirmou, em entrevista à agência Lusa em Londres.

Chefe de Estado entre 2016 e 2018, Temer assume-se como um defensor do multilateralismo e do papel da ONU na mediação de soluções para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

No entanto, reconhece que "os grandes países, Estados Unidos e outros, têm uma função fundamental" na procura da paz, elogiando as iniciativas de Trump.

"Eu acho que o Brasil tem que aplaudir todo e qualquer esforço em busca da paz, porque é uma determinação da nossa própria Constituição Federal", justificou.

No entanto, Temer mostrou-se crítico em relação às posições do Presidente brasileiro, Lula da Silva, contra o Governo israelita, que declarou Lula da Silva "persona non grata".

O Brasil retirou o seu embaixador em Israel e ainda não escolheu um substituto.

"Eu confesso que não acho útil. Tomar posições nessas questões não é útil. Eu acho que a melhor posição, volto a dizer, é a busca da paz", justificou.

Temer disse esperar que a recente aproximação entre Lula e Trump resulte numa redução das tarifas aduaneiras dos Estados Unidos de 50% sobre os produtos brasileiros.

"O diálogo [entre chefes de Estado] é essencial nessas coisas", afirmou.

O antigo Presidente brasileiro salientou a importância económica do Brasil a nível mundial, nomeadamente no setor do agronegócio.

"O mundo hoje tem oito mil milhões de habitantes. Daqui a 15, 20 anos, será mais dois mil milhões de habitantes. Essa gente precisa ser alimentada. Brasil é o país que tem maior reserva de água doce no mundo e o maior número de terras ainda agriculturáveis. Por isso que acho que o Brasil ainda, nesse particular, é o país do futuro", sublinhou.

Dados oficiais indicam que a China é o principal destino das exportações brasileiras, seguida pelos Estados Unidos, e que os países árabes e Israel são outros parceiros comerciais importantes.

Segundo Temer, "o Brasil tem que dar-se bem com todos os países, porque as relações entre os países hoje são relações de natureza comercial".

Michel Temer esteve em Londres na sexta-feira para participar no LIDE -- Grupo de Líderes Empresariais, um fórum de investimentos no Brasil que junta empresários e políticos brasileiros.