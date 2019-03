Ex-Presidente brasileiro Michel Temer detido

O mandado de prisão preventiva foi emitido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Operação Lava Jato naquela cidade.



Para além do ex-Presidente, os agentes procuram também deter o antigo ministro, Moreira Franco, ministro de Minas e Energia do Governo de Temer. A polícia federal cumpre mandados de detenção contra mais seis pessoas, incluindo empresários.



Michel Temer, com 78 anos, é o segundo Presidente brasileiro a ser detido após investigação de corrupção. O primeiro tinha sido Lula da Silva, em abril de 2018.

De recordar que Michel Temer foi chefe de Estado do Brasil entre agosto de 2016 e dezembro de 2018, tendo passado o testemunho a Jair Bolsonaro há menos de três meses, a 1 de janeiro de 2019.



Michel Temer chegou à presidência do Brasil depois do impeachment de Dilma Rousseff, em agosto de 2016. Até essa data, tinha assumido funções como vice-presidente.



"Uma barbaridade"

Segundo o Folha de São Paulo, a detenção está relacionada com um negócio do ex-Presidente entre o executivo e a empreiteira Engevix.

Para além desta investigação, o ex-presidente responde a outros nove inquéritos da Justiça brasileira. Cinco deles tramitavam no Supremo Tribunal Federal, uma vez que foram abertos na altura em que Temer era Presidente da República.



Segundo o portal G1 , estas investigações foram encaminhadas à primeira instância com o fim do mandato, no final de 2018.