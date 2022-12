Ex-presidente do Irão insta Governo a atender às exigências dos manifestantes

O Irão celebra na quarta-feira o Dia do Estudante e Mohammad Khatami aproveitou um comunicado que marca a data para criticar a detenção de estudantes, que estão na vanguarda dos protestos que começaram em meados de setembro, após a morte sob custódia de Masha Amini – uma mulher de 22 anos que foi detida pela polícia da moralidade por usar o véu islâmico “indevidamente”.







Os protestos rapidamente adquiriram uma nova dimensão, com os manifestantes a criticarem o Governo iraniano e a questionarem a República Islâmica.

Por sua vez, Khatami, presidente do Irão entre 1997 e 2005, instou as autoridades governamentais a cederem às exigências dos manifestantes “antes que seja tarde demais”.O atual governo do Irão, liderado por Ebrahim Raisi, tem reagido exatamente de forma oposta, assumindo uma postura de repressão. O governo iraniano apelidou os protestos de “distúrbios” incitados pelos inimigos estrangeiros e ordenou a mobilização das forças de segurança.

Até agora, pelo menos 473 manifestantes foram mortos e 18.215 foram detidos, incluindo 586 estudantes, de acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos.

No domingo, o governo iraniano dava aqueles que se julgavam ser os primeiros sinais de cedência ao anunciar o fim da polícia da moralidade e ao admitir estudar uma possível revisão da lei do uso obrigatório do véu pelas mulheres.O Centro de Promoção da Virtude e Proibição do Vício do Irão afirmou que a polícia da moralidade poderá ser antes substituída por novas tecnologias para controlar o vestuário das mulheres.A União Popular do Irão Islâmico, formada por familiares do ex-presidente reformista Khatami, exigiu no final do setembro que as autoridades "preparem os elementos legais que permitam a anulação da lei sobre o uso obrigatório do véu".Dadas as suas políticas reformistas, Khatami tornou-se alvo dos conservadores, que controlavam estruturas governamentais soberanas, acabando por não ser reconduzido para um terceiro mandato.