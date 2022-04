Ex-presidente do Supremo Tribunal do Montenegro acusada de encobrimento de narcotráfico

A página digital, que cita fontes policiais, assinalou que Medenica, presidente do Supremo Tribunal durante 13 anos, foi detida na noite de domingo no aeroporto de Podgorica, quando se preparava para viajar para Belgrado.

Segundo o `media` digital, Medenica, que deixou essas funções em finais de dezembro de 2020, é suspeita de "promoção de uma organização criminosa e tráfico de influências ilegal".

Apesar de não ter existido confirmação policial da detenção, o Ministério da Justiça considerou a detenção como um sinal positivo para o sistema judicial montenegrino, e o início de um combate mais intenso e decidido contra a corrupção entre os altos responsáveis e o crime organizado, segundo a televisão pública RTCG.

Medenica deveria ter sido submetida a interrogatório pela Procuradoria, mas, segundo o Vijesti, foi internada esta manhã num hospital de Podgorica devido a problemas cardíacos.

O jornal digital recorda que a Procuradoria obteve em fevereiro passado da Europol, a agência da União Europeia para a cooperação policial, transcrições de conversas telefónicas encriptadas entre Milos Medenica, o filho da ex-chefe do Supremo Tribunal, e membros da segurança pessoal da magistrada.

Nestas conversas, o filho de Medenica assegurou que a sua mãe estava ao corrente do seu envolvimento no contrabando de drogas e tabaco e que os protegeria pelo facto de "saber muito de alguns", numa suposta alegação à "competição" no negócio do narcotráfico.

A Procuradoria também está a preparar um caso contra Milos Medenica, outro dos alegados organizadores do grupo criminoso.

Vesna Medenica foi procuradora-geral do Montenegro entre 2003 e 2007, e desde então ocupou o cargo de presidente do Supremo Tribunal em três mandatos, até à sua resignação em finais de 2020.

Em dezembro de 2020 foi empossado um novo Governo no Montenegro, que pela primeira vez em três décadas não inclui o Partido Democrático dos Socialistas (DPS) de Milo Djukanovic, o atual Presidente e homem-forte do país.

