Ex-Presidente "Jomav" volta a ser candidato na Guiné-Bissau

O antigo Presidente fez o anúncio numa conferência de imprensa transmitida pela comunicação social guineense e ao lado de Juliano Fernandes, o presidente do Partido da Convergência Nacional para a Liberdade e o Desenvolvimento (COLIDE-GB).

"Jomav" candidata-se com o apoio de um "jovem" partido da Guiné-Bissau depois de ter auscultado vários dirigentes políticos, nos últimos dias, e de se ter desvinculado do Movimento para a Alternância Democrática, o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), o partido do atual Presidente da República e recandidato, Umaro Sissoco Embaló.

José Mário Vaz foi o único Presidente da República da Guiné-Bissau, desde 1994, que conseguiu concluir o mandato, entre 2914 e 2019, e disputou um segundo mandato, que perdeu para Sissoco Embaló, como recordou hoje na conferência de imprensa.

No último dia do prazo para a entrega de candidaturas para as eleições de 23 de novembro, "Jomav" anunciou que vai "a estas eleições com o objetivo de concluir a obra inacabada iniciada há durante os cinco anos do primeiro mandato".

O antigo Presidente da República falou de "cinco anos de mandato marcados por uma era de acalmia, de tranquilidade interna e de respeito pelo próximo".

"Hoje estou de volta disponível e pronto para continuar a servir e honrar as lutas, sacrifícios e sonhos do nosso povo", disse, afirmando-se como "a voz da paz e da concórdia entre os filhos da Guiné".

Prometeu que será "sempre a voz de agricultores, dos pescadores, dos empresários, dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres, sobretudos das "bideiras" que todos os dias sustentam o nosso país com coragem", referindo-se às vendedoras de rua.

"O nosso país merece paz duradoura, estabilidade política e instituições fortes", acrescentou, assumindo "o compromisso de servir a Guiné-Bissau para que o país avance no caminho do desenvolvimento".

"Jomav" resumiu a sua candidatura como o começo de "uma nova etapa de esperança e de responsabilidade", com um "projeto de mudança em que todos têm lugar".

Apelou ainda para que "as eleições de 23 de novembro sejam uma festa da democracia, sem ódio, sem sentimentos de vingança, sem insultos" e que "sejam livres, transparentes, justas e pacíficas".

O partido COLIDE-GB, que apoia a candidatura de José Mário Vaz às presidenciais, anunciou que vai também apresentar-se às legislativass.

A Guiné-Bissau tem eleições gerais, presidenciais e legislativas, marcadas para 23 de novembro, terminando hoje o prazo legal para a entrega de candidaturas.