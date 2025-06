Ex-Presidente moçambicano pede valorização dos que se sacrificaram

"[A independência] veio através da conquista de pessoas, muitas das quais (...) não podem estar connosco, [porque] se sacrificaram", disse Armando Guebuza, em Maputo, à margem da cerimónia principal em comemoração da independência de Moçambique, prevista para arrancar depois das 10:30 locais (09:30 em Lisboa).

Para o antigo Presidente (2005 a 2015), é necessário "continuar a valorizar os que se sacrificaram", de modo a construir uma nação desejada: "seguros de que ainda haverá sacrifícios a fazer, mas certos de que vamos vencer como um povo".

Moçambique celebra os 50 anos de independência, com a cerimónia principal dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, e com a presença de 32 chefes de Estado, incluindo o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

As cerimónias centrais vão decorrer no histórico Estádio da Machava, na capital moçambicana, local onde o primeiro Presidente do país, Samora Machel, proclamou a independência às primeiras horas de 25 de junho de 1975, após uma luta contra o regime colonial português que começou em 25 de setembro de 1964.

Além do discurso oficial do Presidente da República, a cerimónia inclui desfiles militares, momentos culturais, uma mensagem dos representantes dos cidadãos que completam 50 anos de idade (mesmo período da independência) e uma intervenção do líder do Podemos, enquanto maior partido da oposição.

São esperadas pelo menos 40.000 pessoas no estádio da Machava, que tem capacidade oficial para 45.000 pessoas, num evento marcado também pela chegada da chama da unidade, depois de percorrer todo o país, desde 07 de abril. A chama será utilizada nesse momento, pelo chefe de Estado, para acender a pira do estádio.