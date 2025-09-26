Ex-presidentes do banco central dos EUA unem-se contra Trump
Ex-presidentes do banco central dos EUA uniram-se com antigos secretários do Departamento do Tesouro para defender a independência da instituição junto do Supremo Tribunal, a que Donald Trump recorreu para destituir uma governadora.
No total de 18, estas personalidades, que ocuparam lugares de primeiro plano nos EUA, entregaram no Supremo um documento em apoio da governadora Lisa Cook.
Os ex-governadores Alan Greenspan, Ben Bernanke e Janet Yellen, que também foi secretária do Tesouro do presidente democrata Joe Biden, e o secretário do Tesouro do presidente republicano George W. Bush, Henry Paulson, foram algumas daquelas personalidades.
Se os juízes validarem a destituição, escreveram, "isso vai ameaçar a independência" da Reserva Federal (Fed) e a "confiança da população".
No passado, o Congresso "decidiu, de forma voluntária, que a Reserva Federal fosse uma entidade independente e única no seu género, completamente ao abrigo de pressões políticas que poderiam privilegiar os ganhos económicos de curto prazo em detrimento da estabilidade e do crescimento a longo prazo".
Trump procura desde o final de agosto destituir Cook, nomeada pelo seu antecessor.
Acusou-a de mentir aos bancos a propósito da obtenção de crédito imobiliário pessoal.
De imediato, Lisa Cook levou o assunto para tribunal, para permanecer no cargo.
No quadro de um processo de urgência, Trump foi derrotado na primeira instância e em recurso. Na semana passada, recorreu ao Supremo, que tem uma maioria conservadora para procurar consagrar a sua intenção.