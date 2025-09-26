Ex-presidentes do banco central dos EUA unem-se contra Trump

No total de 18, estas personalidades, que ocuparam lugares de primeiro plano nos EUA, entregaram no Supremo um documento em apoio da governadora Lisa Cook.

Os ex-governadores Alan Greenspan, Ben Bernanke e Janet Yellen, que também foi secretária do Tesouro do presidente democrata Joe Biden, e o secretário do Tesouro do presidente republicano George W. Bush, Henry Paulson, foram algumas daquelas personalidades.

Se os juízes validarem a destituição, escreveram, "isso vai ameaçar a independência" da Reserva Federal (Fed) e a "confiança da população".

No passado, o Congresso "decidiu, de forma voluntária, que a Reserva Federal fosse uma entidade independente e única no seu género, completamente ao abrigo de pressões políticas que poderiam privilegiar os ganhos económicos de curto prazo em detrimento da estabilidade e do crescimento a longo prazo".

Trump procura desde o final de agosto destituir Cook, nomeada pelo seu antecessor.

Acusou-a de mentir aos bancos a propósito da obtenção de crédito imobiliário pessoal.

De imediato, Lisa Cook levou o assunto para tribunal, para permanecer no cargo.

No quadro de um processo de urgência, Trump foi derrotado na primeira instância e em recurso. Na semana passada, recorreu ao Supremo, que tem uma maioria conservadora para procurar consagrar a sua intenção.