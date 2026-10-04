Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro eleita senadora no Brasil

Com mais de 99% das urnas apuradas e 927.192 votos contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com que tem uma filha de 15 anos, ocupará um cargo na política brasileira pela primeira vez.

Evangélica, fez campanha defendendo temas conservadores, e da família, além de defender o legado do marido, atualmente preso em prisão domiciliaria por tentativa de golpe de Estado.

Natural de Ceilândia, cidade a 30 quilómetros da Praça dos Três Poderes, em Brasília, Michelle foi secretária parlamentar na Câmara dos Deputados entre 2006 e 2007, período em que conheceu o então deputado Jair Bolsonaro.

Como primeira dama, Michelle ficou conhecida por usar a Língua Brasileira de Sinais (Libras, legalmente reconhecida como meio de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil), tendo protagonizado um gesto inédito na posse presidencial de 2019 ao discursar em parte do evento em Libras.

Ao lançar a candidatura este ano, teve alguns embates com Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente, que na eleição de hoje disputa o cargo de Presidente do Brasil.

Os dois reconciliaram-se nos últimos meses, após um pedido formal de desculpas de Flávio, que convidou a madrasta para, "juntos, livrar o Brasil" da esquerda e do Partido dos Trabalhadores (PT, de Lula da Silva).

Ao votar hoje, Michelle discutiu com uma eleitora que gritou "o inferno te espera" e que a acusou de ser "ladra" e "corrupta".