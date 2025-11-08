Ex-primeira ministra do Perú pede asilo ao México

Enfrenta 25 anos de cadeia por envolvimento na tentativa de dissolução do parlamento há 3 anos.



Essa acção levou ao afastamento do então presidente do país,... acusado de conspiração e tentativa de golpe de estado constitucional.



A p residente mexicana exige um salvo-conduto para retirar a ex-governante do país.



O Peru vai consultar a Organização dos Estados Americanos antes de anunciar uma decisão. Até lá, Betssy Chávez não pode sair do edifício da embaixada.



O Congresso peruano declarou entretanto a presidente mexicana como persona non grata, por ter concedido asilo político à antiga primeira-ministra.