Ex-primeira ministra do Perú pede asilo ao México

A antiga primeira-ministra do Peru, Betssy Chávez, pediu asilo na embaixada do México em Lima.

RTP /
VER MAIS
Enfrenta 25 anos de cadeia por envolvimento na tentativa de dissolução do parlamento há 3 anos.

Essa acção levou ao afastamento do então presidente do país,... acusado de conspiração e tentativa de golpe de estado constitucional.

A p residente mexicana exige um salvo-conduto para retirar a ex-governante do país.

O Peru vai consultar a Organização dos Estados Americanos antes de anunciar uma decisão. Até lá, Betssy Chávez não pode sair do edifício da embaixada.

O Congresso peruano declarou entretanto a presidente mexicana como persona non grata, por ter concedido asilo político à antiga primeira-ministra.
PUB
PUB