Mundo
Ex-primeira ministra do Perú pede asilo ao México
A antiga primeira-ministra do Peru, Betssy Chávez, pediu asilo na embaixada do México em Lima.
Essa acção levou ao afastamento do então presidente do país,... acusado de conspiração e tentativa de golpe de estado constitucional.
A p residente mexicana exige um salvo-conduto para retirar a ex-governante do país.
O Peru vai consultar a Organização dos Estados Americanos antes de anunciar uma decisão. Até lá, Betssy Chávez não pode sair do edifício da embaixada.
O Congresso peruano declarou entretanto a presidente mexicana como persona non grata, por ter concedido asilo político à antiga primeira-ministra.