Ex-primeiro-ministro da Eslováquia Robert Fico enfrenta acusações de crime

Num breve comunicado, a polícia disse que também o ex-ministro do Interior do Governo de Fico, Robert Kalinak, está indiciado no mesmo caso.

O advogado de ambos os políticos eslovacos, David Lindtner, explicou que Fico e Kalinak foram acusados de ter criado um grupo criminoso.

"Consideramos que se trata de um ataque político aos representantes da oposição", disse Lindtner.

Fico é atualmente deputado do seu partido de oposição de esquerda, Smer - Social Democracia, mas a polícia ainda não pediu ao Parlamento que suspenda as regras de imunidade e permita a sua detenção.

O atual primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, disse esperar que a decisão de levar Fico e Kalinak a tribunal seja sustentada em provas, acrescentando que o caso pertence à Justiça.

O atual Governo de coligação de quatro partidos fez da luta contra a corrupção uma questão política fundamental.

Desde que assumiu o poder, após as eleições gerais de 2020, foram acusados de corrupção e de outros crimes vários altos funcionários, polícias, juízes, procuradores, políticos e empresários.

Fico, que é considerado um político populista, foi primeiro-ministro entre 2006-2010 e novamente entre 2012 e 2018, tendo pedido a demissão após os assassínios em 2018 de um jornalista, Jan Kuciak, e da sua noiva, Martina Kusnirova.

Kuciak estava a investigar um alegado caso de corrupção do Governo quando foi morto.

Os assassínios provocaram fortes protestos de rua, os maiores desde a Revolução de Veludo de 1989 na Checoslováquia, e levaram mesmo a uma crise política que conduziu ao colapso do Governo de então.