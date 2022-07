Ex-primeiro-ministro do Japão em estado crítico após ataque em comício

O atual primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, condenou o “ato hediondo”, acrescentando que o ataque foi “bárbaro e malicioso, e não pode ser tolerado”.





“Atualmente, os médicos estão a fazer tudo o que podem. Espero e rezo para que o ex-primeiro-ministro sobreviva”, disse Kishida em conferência de imprensa.





“Não sei o que motivou este ataque, mas é um ato de brutalidade de aconteceu durante o ato eleitoral – a base da nossa democracia – e é absolutamente imperdoável”, afirmou.





De acordo com as autoridades japonesas, Shinzo Abe foi atingido no pescoço, do lado direito, e no peito, do lado esquerdo.







Seigo Yasuhara, do centro de comando do Corpo de Bombeiros de Nara, indicou que Abe estava em paragem cardiorrespiratória após o ataque. Inconsciente e sem sinais vitais, o antigo primeiro-ministro foi transportado para o Hospital Universitário de Nara.









A polícia japonesa deteve um suspeito, Tetsuya Yamagami, com cerca de 40 anos. Está acusado de tentativa de homicídio e usou “um equipamento semelhante a uma arma” na execução do ataque.

O homem, residente em Nara, foi detido após o tiroteio junto à estação de Yamatosaidaiji, onde decorria o comício ao final da manhã desta sexta-feira, segundo a televisão NHK.







Nobuo Kishi, ministro japonês da Defesa e irmão de Shinzo Abe, disse que o tiroteio desta sexta-feira foi uma “profanação contra a democracia”.







Shinzo Abe, de 67 anos, foi primeiro-ministro do Japão entre 2006 e 2007 e, mais tarde, entre 2012 e 2020. O comício desta sexta-feira decorria antes das eleições para o Senado japonês, marcadas para domingo. Abe discursava em apoio a Kei Sato, um membro da câmara alta do Parlamento que concorre à reeleição em representação da cidade de Nara.









O Embaixador português no Japão, Vítor Sereno, diz estar “em choque” com o ataque contra o antigo primeiro-ministro. “Portugal e o Japão são firmes aliados e amigos há muito tempo”, acrescenta numa publicação no Facebook





Por sua vez, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, reunidos esta sexta-feira em Bali, na Indonésia, condenaram o ataque. Yoshimasa Hayashi, chefe da diplomacia japonesa, participava nos trabalhos.