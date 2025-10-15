Ex-primeiro-ministro do Quénia Raila Odinga morreu aos 80 anos

O responsável da polícia do distrito indiano de Ernakumam, Krishnan M., confirmou a morte do político indiano em declarações à Agência France Presse.

"Caminhava com a irmã, a filha e o médico quando desmaiou (...) Foi levado para um hospital, onde foi declarado morto", afirmou o mesmo responsável.

Odinga foi primeiro-ministro do Quénia entre 2008 e 2013.

O jornal indiano Mathrubhumi publicou que Odinga, que estava a receber tratamentos médicos na cidade de Cochim, sul da Índia, sofreu uma paragem cardíaca tendo sido transportado de urgência para o hospital, onde foi declarado morto.