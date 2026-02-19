EM DIRETO
Ex-príncipe André deixa esquadra de Aylsham após conclusão de buscas

André Mountbatten-Windsor, foi detido esta quinta-feira por suspeita de má conduta em cargo público, após o Departamento de Justiça dos EUA ter divulgado mais registos ligados ao falecido financeiro e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten Windsor, irmão do rei Carlos II de inglaterra, deixa a esquadra de Aylsham a 19 de fevereiro de 2026 Foto: Phil Noble - Reuters

Uma testemunha confirmou à agência Reuters que o ex-príncipe deixou pelas 19h00 a esquadra para onde tinha sido levado depois da detenção, após a conclusão das buscas realizadas "em Berkshire e Norfolk”.

Não foram imediatamente divulgadas eventuais acusações a que terá de responder.

O irmão do rei Carlos III foi detido por "suspeitas de má conduta no exercício de cargo público", no que é considerado um "duro golpe" para a monarquia britânica.

Terá transmitido ao criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein "informações confidenciais" do Reino Unido e de outros países aliados, de acordo com indicações contidas nos ficheiros Epstein.

E-mails recém divulgados sugerem que Mountbatten-Windsor reencaminhou para Epstein, em 2010,  relatórios sobre o Vietname, Singapura e outros locais que visitou em viagens oficiais.

Os documentos indicam que o ex-príncipe André pode ter transmitido relatórios comerciais potencialmente confidenciais na época em que era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

Mountbatten-Windsor, o segundo filho da Rainha Isabel II, sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein e disse lamentar a amizade entre ambos, mas não respondeu aos pedidos de comentários desde a divulgação dos últimos documentos. 

O Rei Carlos III reagiu à detenção de André afirmando que "ninguém está acima da lei".

André Mountbatten-Windsor, completa esta quinta-feira 66 anos e esteve na esquadra cerca de doze horas.

