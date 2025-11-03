Ex-procuradora israelita detida após divulgação de imagens que mostram abuso em prisão

Embora não mostrasse explicitamente a violência, o vídeo sugeria graves abusos sexuais perpetrados por soldados israelitas contra a reclusa palestiniana.

"O Ministério Público Militar indiciou cinco militares na reserva por cometerem agressões com agravantes e causarem ferimentos a uma reclusa", declarou o exército em comunicado de imprensa.





Segundo a acusação, os militares "agiram contra a detida com extrema violência". Esta brutalidade "causou ferimentos físicos graves à detida, incluindo costelas fraturadas, um pulmão perfurado e uma laceração retal interna". A mulher palestiniana foi posteriormente submetida a uma cirurgia. O incidente ocorreu a 5 de julho de 2024, durante uma revista à detida, que estava a ser conduzida para uma zona adjacente à prisão, vendada e algemada, segundo a mesma fonte.





A acusação cita várias provas recolhidas durante a investigação, incluindo imagens de câmaras de vigilância e documentos médicos.



O centro de detenção de Sde Teiman foi estabelecido numa base militar para acolher palestinianos presos, principalmente em Gaza, desde 7 de outubro.



Vários corpos foram deixados com vendas nos olhos e alguns ainda tinham as mãos amarradas atrás das costas. Um deles tinha uma corda à volta do pescoço. Pelo menos 135 dos corpos mutilados devolvidos por Israel às autoridades palestinianas em Gaza na semana passada, no âmbito do acordo de cessar-fogo, estavam detidos em Sde Teiman, como mostram os documentos que acompanhavam cada cadáver.



Em julho de 2024, o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, publicou um relatório afirmando que, desde o ataque de 7 de outubro, vários palestinianos foram mantidos incomunicáveis, em alguns casos submetidos a tratamentos que configuram tortura.



O mesmo relatório da ONU que analisou a redução da acusação contra os soldados também observou que os detidos em Sde Teiman – incluindo crianças – eram regularmente acorrentados, forçados a posições de stress, privados de casas de banho e espancados.



Alguns foram sujeitos a violência sexual, incluindo a inserção de objetos, choques elétricos e violação Israel confirma identidade de mais três corpos

As autoridades israelitas anunciaram esta segunda-feira que identificaram os restos mortais devolvidos pelo Hamas no dia anterior como sendo de três soldados raptados a 7 de outubro de 2023, elevando para 20 o número de reféns mortos devolvidos pelo movimento palestiniano, de um total de 28 que o grupo é obrigado a entregar. exército "informou as famílias dos reféns mortos em combate (...) que os seus entes queridos foram repatriados para Israel e identificados", afirmou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado.



Os corpos foram identificados como o capitão israelo-americano Omer Neutra, de 21 anos na altura do rapto; o cabo Oz Daniel, de 19 anos; e o Coronel Assaf Hamami, de 40 anos, o oficial de mais alta patente capturado pelo Hamas.



Embora o Hamas não anuncie antecipadamente os restos mortais dos reféns que vai entregar, no domingo, ao indicar a entrega dos três corpos, divulgou imagens de um saco branco com o nome do coronel da Brigada Sul da Divisão de Gaza do Exército, Asaf Hamami, bem como a carta de condução deste. As Brigadas Al-Qasam, braço armado do Hamas, afirmaram ter encontrado no domingo três corpos no sul de Gaza, que ordenaram que fossem entregues durante a tarde.



Segundo o Fórum das Famílias de Reféns, os três foram mortos em combates durante o ataque do Hamas em solo israelita, a 7 de outubro, que desencadeou a guerra em Gaza, tendo os seus corpos sido posteriormente levados para território palestiniano.



No sábado, a Cruz Vermelha - juntamente com as forças egípcias e membros da Al-Qasam - entrou em Beni Suhaila, leste de Khan Younis (sul), para procurar os corpos dos reféns. Beni Suhaila continua sob o controlo do exército israelita, uma vez que se situa além da linha amarela. A linha amarela é a fronteira imaginária para a qual as Forças de Defesa de Israel (FDI) tiveram de se retirar quando o cessar-fogo entrou em vigor, e todo o território entre esta demarcação e a fronteira Israel-Gaza - um perímetro de mais de 50 por cento do enclave - continua sob controlo das FDI.



Na sexta-feira, o grupo islamita palestiniano entregou três corpos à Cruz Vermelha que, depois de identificados em Israel, se verificou não pertencerem a nenhum refém.



Apesar de vários momentos de tensão, uma trégua frágil mantém-se em Gaza desde 10 de outubro, ao abrigo de um acordo mediado pelos EUA que estipula a devolução de todos os reféns sequestrados em Israel, vivos ou mortos.



Em conformidade com o acordo de cessar-fogo, o Hamas libertou os últimos 20 reféns vivos mantidos em Gaza em troca da libertação de quase dois mil prisioneiros palestinianos e deve ainda a devolução de oito reféns mortos.



Israel tem acusado repetidamente o Hamas de atrasar o processo de repatriamento dos corpos, enquanto a organização palestiniana afirma que o atraso se deve ao facto de muitos restos mortais estarem enterrados sob os escombros em Gaza.



Depois de anunciar a sua demissão na sexta-feira,Na sua carta de demissão, publicada na imprensa na sexta-feira, a ex-procuradora reconheceu que o seu departamento tinha divulgado o vídeo aos meios de comunicação social.Numa mensagem na rede social Telegram, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunciou esta segunda-feira que "foi acordado que, à luz dos acontecimentos da noite passada, o Serviço Penitenciário atuará com maior vigilância para garantir a segurança da reclusa no centro de detenção onde está presa".O governante salientou a importância de "conduzir uma investigação profissional para descobrir toda a verdade sobre o caso que levou às acusações" contra os soldados.Em fevereiro de 2025,desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas em solo israelita, a 7 de outubro de 2023.