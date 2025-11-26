Ex-secretário de Estado francês vai ser julgado por agressão sexual

Jean-Vincent Placé, de 57 anos, contestou durante o inquérito ter agredido sexualmente uma das mulheres, sua antiga colaboradora, e disse que não se recorda do que se passou com a outra.

A data da audiência não está estabelecida.

O juiz disse que o contexto das eventuais agressões foi sempre o mesmo: em táxis, durante deslocações profissionais ao estrangeiro e quando se encontrava embriagado.

Uma das suas advogadas, Jade Dousselin, avançou que o acusado "contestou sempre de forma firme e continua a contestar os factos que lhe são imputados".

A situação jurídica de Placé tem antecedentes. Em 01 de março de 2021, foi condenado por assédio sexual a uma polícia em 2016, quando integrava o governo de François Hollande.

Em 2018, foi condenado por violência, insulto a pessoa investida de autoridade pública e injúria racista.

Nestes dois casos, estava ébrio.