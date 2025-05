Ex-senador condenado a seis anos de prisão na Colômbia

"A Câmara Especial de Primeira Instância do Supremo Tribunal de Justiça condenou o ex-senador José Ignacio Mesa Betancur pelo crime de conspiração agravada para cometer um crime", anunciou o tribunal, através de um comunicado.

Para além da pena de seis anos de prisão, Mesa, do partido Cambio Radical (conservadores liberais), estará também impedido de exercer funções públicas pelo mesmo período, acrescentou o comunicado.

Segundo a investigação, Mesa aderiu à organização paramilitar Autodefesas Unidas da Colômbia, nomeadamente à estrutura conhecida como Oficina de Envigado, para "obter apoio económico e eleitoral para as suas candidaturas a presidente da Câmara de Envigado e ao Senado", a câmara alta do parlamento da Colômbia.

A Oficina de Envigado foi criada por Pablo Escobar e, após a morte do chefe do extinto Cartel de Medellín, em 1993, passou para as mãos de "Don Berna", pseudónimo do traficante de droga e paramilitar Diego Fernando Murillo.

As ligações à Oficina de Envigado e aos paramilitares permitiram a Mesa tornar-se presidente da câmara de Envigado (1995-1996), a sul de Medellín, e depois senador, entre 1998 e 2006.

"Como líder político do departamento de Antioquia (norte), não hesitou em aliar-se a grupos armados ilegais e trair o dever que tinha como funcionário público de implementar e cumprir os objetivos essenciais do Estado, que incluíam garantir a coexistência pacífica e uma ordem justa", afirma a sentença.