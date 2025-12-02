Ex-vice-presidente da Comissão Europeia Federica Mogherini detida por suspeita de fraude

A fonte confirmou à Lusa que Federica Mogherini, reitora da Universidade da Europa desde setembro de 2020, foi uma das três pessoas detidas hoje durante as buscas feitas àquela instituição académica em Bruges e às instalações do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE) em Bruxelas.

Federica Mogherini foi alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança entre 2014 e 2019.