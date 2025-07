Excedente da balança de pagamentos do Japão sobe 16,5% em maio

Além disso, o excedente de maio representa uma subida de 52,2% em relação a abril, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças japonês.

A balança de pagamentos do Japão permaneceu no positivo em maio, sobretudo devido à balança de rendimentos, referente aos investimentos no estrangeiro, que registou um excedente de 4,25 biliões de ienes (24,8 mil milhões de euros), menos 2,7% do que em igual mês de 2024.

Também a balança de serviços registou um resultado positivo de 201,1 mil milhões de ienes (1,17 mil milhões de euros) em maio, em comparação com um défice de 51,6 mil milhões de ienes (300,6 milhões de euros) no mesmo período de 2024.

Pelo contrário, a balança comercial japonesa registou um défice de 522,3 milhões de ienes (3,04 milhões de euros) em maio, menos 52,4% do que no mês homólogo anterior.

Apesar das importações japonesas terem caído 7,5% em termos homólogos, para 8,56 biliões de ienes (49,9 mil milhões de euros), também as exportações diminuíram, 1,4%, situando-se em 8,03 biliões de ienes (46,8 mil milhões de euros).

A balança de transferências teve um saldo negativo de 497,9 mil milhões de ienes (2,9 mil milhões de euros), mais 82,2% comparado com maio de 2024.

A balança de pagamentos reflete os pagamentos e receitas do comércio exterior de bens, serviços, rendimentos e transferências, sendo considerado um dos mais amplos indicadores comerciais de um país.