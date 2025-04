"Excelente saúde cognitiva e física". Casa Branca divulga boletim sobre Donald Trump

A cicatriz na orelha direita

O estado de saúde do inquilino da Casa Branca tornou-se uma questão particularmente sensível sobretudo no final da presidência de Joe Biden. Aos 82 anos, o democrata aparentava ter cada vez mais dificuldades cognitivas e de locomoção.





(com agências)

das Forças Armadas, conclui o relatório médico hoje divulgado pela Casa Branca.A menos de dois meses de completar 79 anos, Donald Trump foi o presidente norte-americano mais velho de sempre no momento da eleição. Há dois dias, depois da primeira consulta médica desde que regressou à Casa Branca, o presidente norte-americano afirmava sentir-se “em grande forma”.Donald Trumo foi submetido a exames médicos no hospital militar Walter Reed, perto de Washington.No relatório médico hoje divulgado, o médico presidencial Sean Barbabella especifica que Trump foi visto por 14 especialistas e foi submetido a um “exame neurológico completo”."A função cognitiva é normal, com uma pontuação de 30 em 30", adianta o médico.O médico aponta ainda que Trump. No relatório , é referido que Donald Trump tem 1,90 metros e cerca de 101 quilos.Neste relatório surgem ainda os resultados das análises ao sangue, com valores normais, e são também listados os medicamentos que Trump toma regularmente para controlo do colesterol, prevenção cardíaca e problemas de pele.O presidente norte-americano não bebe álcool nem fuma. Por outro lado, não esconde o seu gosto por refrigerantes e pelas cadeias deO exame otorrinolaringológico ao presidente norte-americano aponta para uma "cicatriz na orelha direita por ferimento de bala". É a cicatriz deixada pela tentativa de assassinato de Donald Trump durante a campanha presidencial, quando foi baleado num comício em julho passado, na Pensilvânia.O magnata de Nova Iorque tem sido frequentemente acusado pelos seus opositores de não ser transparente sobre a sua saúde, especialmente quando, nos últimos meses do seu primeiro mandato, foi hospitalizado durante vários dias com uma infeção por Covid-19.Durante a corrida presidencial de 2024, alegou ter feito um teste cognitivo e passado "com distinção", sem adiantar pormenores.Em novembro de 2023, simplesmente publicou uma breve carta do seu médico afirmando que estava de "excelente" saúde e tinha perdido peso, sem especificar quanto.