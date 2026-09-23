Exército britânico vai criar esquadrão espacial para proteger satélites

O anúncio surge numa altura em que a órbita terrestre se torna um campo de operações estratégico; o exército norte-americano confirmou, em meados de setembro, a implantação de armas ofensivas e defensivas no espaço, enquanto a China pressiona Washington para "parar de se preparar para uma guerra no espaço".

O novo esquadrão da Força Aérea do Reino Unido vai proteger satélites utilizados para alertar sobre ataques de mísseis, fornecer comunicações e auxiliar na navegação de navios, informou o Ministério da Defesa.

Capacidade militar no espaço



O plano destina, em particular, 2,8 mil milhões de libras ao programa de comunicações de defesa Skynet e ao desenvolvimento da conectividade em órbita baixa.

Em resposta ao anúncio dos EUA, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China declarou que Washington estava "a preparar-se para uma guerra no espaço exterior" e alertou contra a transformação do espaço "num campo de batalha, bem como contra uma corrida ao armamento na região".





c/Agências

O Reino Unido vai criar uma esquadrilha dedicada à proteção de satélites contra ameaças espaciais, visando garantir a segurança das comunicações, da navegação de navios e da deteção de ataques com mísseis, anunciou o Ministério da Defesa esta quarta-feira., Harv Smyth, durante a Conferência sobre o Poder Espacial (Space Power Conference), que está a decorrer em Londres até quinta-feira.Para Harv Smyth, “O Secretário da Defesa, Wes Streeting, já avisou que a Grã-Bretanha precisa de "acompanhar o ritmo da nova corrida espacial".Em 2025, o chefe do Comando Espacial britânico, Paul Tedman, tinha manifestado "grande preocupação" com as "constantes" tentativas de interferência (jamming) e o seguimento de satélites militares britânicos pela Rússia.O ministro da Defesa, Wes Streeting, deverá salientar esta quarta-feira a urgência de Londres em "acompanhar o ritmo da nova corrida espacial", durante um discurso na Conferência sobre o Poder Espacial., deverá declarar, segundo excertos do discurso citados no comunicado.A unidade reunirá pessoal especializado de todas as forças armadas para combater atividades hostis em órbita e defender satélites dos quais a nação depende diariamente.O Ministério da Defesa revelou que o novo esquadrão irá atuar contra estas ameaças utilizando tecnologia avançada, incluindo a guerra eletrónica, para "interromper, degradar e impedir ações hostis".O Reino Unido descartou formalmente a realização de testes destrutivos de mísseis antissatélite; o governo afirmou esta quarta-feira que continua a trabalhar em conjunto com o comité da ONU para a utilização pacífica do espaço exterior de forma a promover normas, regras e princípios de comportamento espacial responsável.A criação deste esquadrão acontece na sequência da publicação da nova estratégia espacial do governo britânico, que prevê investir 7,8 mil milhões de libras (cerca de nove mil milhões de euros) no setor até 2030.A SaxaVord deverá receber em breve os primeiros testes de empresas privadas, entre as quais a alemã Rocket Factory Augsburg, que visa realizar o primeiro voo orbital vertical a partir de solo britânico.O Comando Espacial do Reino Unido afirmou, no ano passado, que a Rússia estava a tentar interferir regularmente nos sinais dos satélites militares britânicos.Os EUA, que criaram a Força Espacial dos Estados Unidos em 2019 como o sexto ramo das suas forças armadas, anunciaram no início deste mês que tinham implantado armas no espaço pela primeira vez.