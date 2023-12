Exército da Tailândia mata 15 alegados traficantes junto à fronteira com Myanmar

O confronto, que ocorreu no sábado à noite, ocorreu depois do exército receber uma denúncia de que haveria contrabando perto da fronteira na província de Chiang Rai, disse o secretário-geral interino do Gabinete do Conselho de Controlo de Narcóticos, Phanurat Lukboon.

Os soldados encontraram um grupo de cerca de 20 pessoas com mochilas na área, disse Phanurat. Depois dos soldados se identificarem e pedirem para inspecionar as mochilas, o grupo começou a disparar contra eles, acrescentou.

O tiroteio durou cerca de 15 minutos e os soldados tailandeses escaparam ilesos, disse Phanurat durante uma visita ao local do incidente.

As autoridades disseram que foram apreendidas 17 mochilas feitas de sacos de fertilizantes com mais de dois milhões de comprimidos de metanfetamina.

Não foi feita qualquer detenção até ao momento e as autoridades ainda estão a tentar identificar as 15 vítimas e a origem das drogas, de acordo com o Gabinete do Conselho de Controlo de Narcóticos.

Na quarta-feira, a Tailândia anunciou que apreendeu 50 milhões de comprimidos de metanfetamina na província ocidental de Kanchanaburi, também perto da fronteira com Myanmar, um novo recorde máximo.

Myanmar tem sido historicamente a principal área de produção de drogas do Sudeste Asiático, em parte devido à insegurança nas zonas fronteiriças, onde grupos étnicos minoritários, alguns envolvidos diretamente na produção de narcóticos, lutam há décadas por maior autonomia.

Myanmar tornou-se em 2023 o maior produtor mundial de ópio, ultrapassando o Afeganistão, onde o regime talibã proibiu o cultivo da papoila, de acordo com um relatório das Nações Unidas publicado na semana passada.

Cerca de 1.080 toneladas de ópio, essencial para o fabrico de heroína, foram produzidas no país em 2023, em comparação com 790 toneladas em 2022, de acordo com o último relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Droga e o Crime (UNODC).

O "triângulo dourado", região fronteiriça entre Myanmar, Laos e Tailândia, é desde há muito um foco de produção e tráfico de droga, nomeadamente de metanfetaminas e de ópio.

O UNODC estima que a "economia do ópio" em Myanmar tenha um valor de entre 1 e 2,4 mil milhões de dólares (entre cerca de 930 milhões e 2,2 mil milhões de euros), o que equivale a entre 1,7% e 4,1% do produto interno bruto (PIB) do país.

A economia birmanesa tem sido devastada por conflitos e instabilidade desde que a junta militar tomou o poder em 2021, levando muitos agricultores a cultivar papoilas.

As dificuldades de acesso aos mercados e às infraestruturas públicas, bem como a inflação galopante, "parecem ter desempenhado um papel importante na decisão dos agricultores de cultivar mais papoilas no final de 2022", segundo o relatório.