Exército do Kuwait diz estar a enfrentar ataques de drones

"As defesas aéreas das forças armadas estão atualmente a enfrentar ataques hostis de drones que estão a violar o espaço aéreo do país, visando várias instalações vitais", indicou o exército daquele país do Golfo Pérsico na rede social X.

A guerra em curso foi desencadeada por uma ofensiva conjunta lançada por Israel e os Estados Unidos contra o Irão em 28 de fevereiro, com Teerão a responder com ataques contra os países vizinhos.

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de duas semanas com o Irão, um acordo mediado pelo Paquistão.

A trégua de duas semanas deverá servir para negociar um acordo de paz, num processo previsto para arrancar na sexta-feira, na capital paquistanesa, Islamabad.

Estados Unidos e Irão têm divergido sobre a inclusão do Líbano no cessar-fogo.

O Irão argumenta que o Paquistão deixou claro que o Líbano estava incluído no acordo e tem ameaçado mesmo suspender a trégua caso o país não seja abrangido.

Washington e Telavive, por sua vez, afirmam que o Líbano nunca esteve incluído.

Na quarta-feira, Israel efetuou ataques em larga escala contra o Líbano e as autoridades libaneses estimam que mais de 200 pessoas foram mortas.