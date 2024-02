Exército do Paquistão anuncia morte de 24 separatistas em ataque no Baluchistão

As autoridades atribuem os confrontos nas duas cidades, na noite de 29 para 30 de janeiro, ao Exército de Libertação do Baluchistão, organização separatista formada em 2004 na região ocidental do país que tem sido palco de recentes ataques suicidas contra complexos militares paquistaneses.

Segundo um comunicado divulgado hoje pelo serviço de comunicação social do Exército e das forças de segurança, "estes tiroteios, que se integram numa campanha de limpeza", resultaram na morte de 24 destes alegados milicianos.

O Exército paquistanês disse que já iniciou um plano para identificar os combatentes falecidos.