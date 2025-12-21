Exército do Sudão do Sul e paramilitares sudaneses confrontam-se em zona petrolífera

Fontes do Exército sudanês relataram hoje à agência EFE, sob anonimato, que os confrontos resultaram em "dezenas de baixas de ambos os lados".

Segundo as mesmas fontes, os combates começaram depois de os paramilitares sudaneses das RSF terem tentado posicionar-se em Heglig para consolidar o seu controlo e "provocar" as Forças de Defesa Popular do Sudão do Sul.

Estas tropas protegem instalações petrolíferas nesta região estratégica do estado de Kordofan Ocidental, no centro-sul do Sudão, na sequência de um acordo tripartido alcançado no início deste mês com as Forças Armadas Revolucionárias do Sudão (FAR) e o Exército sudanês.

Segundo as fontes ouvidas pela EFE, as FAR tentaram obstruir o acordo para pressionar Juba a conceder-lhes uma parte das receitas das exportações de petróleo do Sudão do Sul, bem como para assumir o controlo total da produção sudanesa no campo de Heglig.

Até à data, nem o Governo do Sudão do Sul nem os paramilitares comentaram estes acontecimentos, que também não foram confirmados por organizações independentes, uma vez que se trata de uma área militarizada e não há população civil presente.

A segurança de instalações como Heglig é crucial para a economia do Sudão do Sul, que depende fortemente das exportações de petróleo que transitam pelo território sudanês até aos portos do Mar Vermelho.

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, liderou os esforços para impedir a sabotagem e a destruição do campo petrolífero, depois de este ter sido tomado pelas Forças Revolucionárias Sudanesas (SRF) após a retirada do exército sudanês.

Ao mesmo tempo, a região de Kordofan continua a ser a principal frente na guerra sudanesa que começou em abril de 2013.

A região de Heglig tem sido um importante ponto de tensão entre Cartum e Juba desde a independência do Sudão do Sul em 2011 e foi brevemente ocupada pelas forças sul-sudanesas em 2012, antes de serem forçadas a retirar-se devido à pressão internacional e regional.

O campo petrolífero contém 75 poços, produz cerca de 20.000 barris de petróleo por dia e possui uma unidade de processamento com capacidade para 130.000 barris de petróleo do Sudão do Sul.