Exército espanhol enviado a Ceuta para controlar "avalanche" de imigrantes

As autoridades espanholas e marroquinas tinham concordado em devolver a Marrocos os jovens daquele país que chegassem a Ceuta e o ministro espanhol da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska, anunciou esta terça-feira que"A lei, os tratados internacionais e os nossos acordos com Marrocos" serão aplicados para a proteção dos cerca de 1500 menores que estão entre os imigrantes, assegurou o ministro espanhol.Para agilizar este processo e garantir a segurança dos cidadãos,“Ceuta é tanto Espanha como Madrid ou Barcelona. Vamos ser incisivos na defesa das nossas fronteiras”, garantiu Grande-Maslaska. “Seremos tão beligerantes na defesa das nossas fronteiras como somos na luta contra o discurso de ódio”, acrescentou.”, disse um guarda civil a El País , que teme o surgimento de problemas de segurança, uma vez que a cidade não tem capacidade para controlar todos estes imigrantes.

Na manhã desta terça-feira, houve relatos de confrontos entre um grupo de imigrantes e a guarda civil.

“A cidade está lotada, há grupos de imigrantes em todas as ruas, principalmente na zona portuária, no centro e no bairro de San José”, afirmou um agente. “A maioria, 99 por cento, é jovem”, acrescenta.

Pedro Sánchez assegura “máxima firmeza”

Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 18, 2021

Numa mensagem publicada na rede social Twitter,, afiançou o chefe do Executivo.A situação no enclave espanhol no norte de África levou Pedro Sánchez a cancelar a viagem que tinha prevista a Paris para participar numa cimeira sobre o financiamento de África organizada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.No final desta manhã, após a reunião semanal do Conselho de Ministros espanhol, Sánchez fará uma declaração institucional a partir da sede do Governo, o Palácio da Moncloa, sobre a situação em Ceuta.

“Estado de exceção”

O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, garantiu, por sua vez, que a situação atual na cidade é de “exceção”, justificando com a pandemia da Covid-19. “As pessoas estão fechadas em casa. As crianças não foram à escola. Não está apenas em jogo a tranquilidade de Ceuta, mas também a integridade territorial espanhola”, afirmou Jesús Vivas esta terça-feira.Jesús Vivas implorou ainda ao Governo espanhol para que seja dada “uma resposta proporcional, eficaz, contundente e imediata”., asseverou o presidente de Ceuta.A entrada massiva de marroquinos em Ceuta ocorre num contexto de tensão diplomática com Marrocos, após a hospitalização em Espanha do líder do movimento de independência saharaui Frente Polisario, que estava a ser tratado e a recuperar da infeção por Covid-19.O chefe da diplomacia marroquina Nasser Bourita convocou, em abril, o embaixador espanhol para expressar "incompreensão e exasperação" e "pedir explicações" após a receção em Espanha do secretário-geral da Polisario. O Ministério dos Negócios Estrangeiros justificou a receção do dirigente saharaui, a pedido da Argélia, "por razões estritamente humanitárias", mas Marrocos considerou o gesto uma decisão "premeditada" e tomada "nas costas de um parceiro e vizinho".Durante as declarações desta terça-feira, o ministro espanhol da Administração Interna minimizou este conflito e sublinhou que o Executivo espanhol tem “uma relação absolutamente frutífera com o Governo de Marrocos em questões de migração”. “Vemos como muitas pessoas morrem no mar. Estamos perante uma crise migratória contínua. Esta é uma situação excecional, mas conseguimos reverter a situação”, afirmou Grande-Marlaska.. Nem mesmo nas épocas de maior pressão migratória foram alcançados números semelhantes. O recorde mais recente foi quebrado em novembro do ano passado, quando cerca de 1500 pessoas entraram nas Ilhas Canárias num único dia e um total de 2200 migrantes desembarcou durante o fim-de-semana de 7 e 8 de novembro.No ano passado, 41.861 migrantes chegaram de forma irregular a Espanha, por via marítima e por via terrestre, um aumento de 29 por cento em relação a 2019, em parte por causa da forte pressão migratória verificada nas Ilhas Canárias, segundo dados oficiais.

No caso específico de Ceuta, em 2020, foram referenciadas 430 chegadas por via marítima, menos do que as 655 verificadas no ano anterior.