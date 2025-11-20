Exército, fascismo, monarquia, Igreja Católica: os pilares dos anos negros da ditadura de Franco

Esta história foi desmentida pela publicação da reportagem fotográfica de La Revista em 1984. A Espanha descobriu um Franco muito diferente da propaganda oficial. Não há saudação fascista, nem decoro militar, nem inauguração de barragem, nem viagem de pesca, nem retrato de família encantador. Não, aparece moribundo, muito magro, seminu, entubado na sua cama de hospital. Estas fotografias foram tiradas pelo seu genro e médico pessoal, Cristobal Martinez Bordiu y Ortega, o Marquês de Villaverde, quando o caudilho estava a ser mantido vivo artificialmente. Estas fotografias incómodas causaram polémica.





Mas estas fotografias ainda não estavam disponíveis em 1975. E no final de novembro, foi um corpo embalsamado que os espanhóis puderam ver. O caixão aberto de Franco foi exposto durante três dias antes de ser enterrado no Vale dos Caídos, o local monumental construído a noroeste de Madrid durante a ditadura e que inclui uma basílica subterrânea, uma abadia e um ossário que contém os restos mortais de 33.847 vítimas da guerra, principalmente franquistas, mas também civis republicanos. O conjunto é encimado por uma cruz de 150 metros de altura que domina todo o vale.



Nessa altura, o Vale dos Caídos - rebatizado Valle de Cuelgamuros em 2022 para se tornar um local de memória de todas as vítimas do conflito, e já não apenas das de um dos lados - encerrou também o caixão de José Antonio Primo de Rivera.

Oscar Del Pozo / AFP







"Apesar de os historiadores atuais serem mais cépticos, especula-se muito sobre a possibilidade de Franco ter sido mantido vivo até ao dia da sua morte, a 20 de novembro de 1975, para coincidir com o dia da morte de José Antonio Primo de Rivera, fundador da Falange, o primeiro grande partido fascista espanhol que se tornaria o partido do Estado sob Franco", explica o professor de História da ULB, Victor Fernandez Soriano. Seja um facto ou uma lenda urbana, esta coincidência com a morte de José Antonio Primo de Rivera, fuzilado em Alicante em 1936, alimenta a propaganda franquista.



A morte encenada do ditador ocorre trinta e nove anos após o golpe. O fracasso do golpe de Estado militar no verão de 1936 abriu um longo e negro capítulo da história espanhola: a Guerra Civil, a vitória dos nacionalistas sobre a Segunda República e a ditadura de Franco.



O exército e o Generalíssimo Francisco Franco participa no golpe de Estado dos generais. A tentativa de golpe seguiu-se à vitória da Frente Popular, a aliança política de forças de esquerda que ganhou as eleições de janeiro de 1936 durante a Segunda República (1931-1936). Mas o golpe foi um fracasso. Começou então uma guerra fratricida entre nacionalistas e republicanos.



Franco apoiou-se no exército. "Ele surgiu porque a única parte militarmente válida do exército espanhol era a Legião Estrangeira. Era a única parte do exército que sabia o que era a guerra. O resto do exército espanhol era um exército de caserna, um exército para manter a ordem. E ele era o jovem general-chefe desta legião, o que lhe dava uma vantagem comparativa muito importante em 1936", explica o historiador François Godicheau, especialista em história contemporânea de Espanha e professor na Universidade Jean Jaurès de Toulouse.



O slogan da Legião Espanhola, Viva la Muerte! (Viva a morte!) diz tudo. Os legionários chamavam-se a si próprios os "novios de la muerte" (os "noivos" da morte). Foi entre eles que Franco iniciou a sua carreira militar. Numa impiedosa guerra colonial, a Guerra do Rif.

Ander Gillenea / AFP







O único que poderia realmente ofuscá-lo era o General Sanjurjo, mas este morreu dois dias depois do golpe, a 20 de julho de 1936, num acidente de avião. Franco não tardou a deixar a sua marca: "Assumiu o título de Generalíssimo quando foi coroado pelos outros generais do Estado-Maior que se tinham levantado em outubro de 1936. E foi durante a guerra que construiu toda esta liturgia com os fascistas à sua volta, este culto da personalidade que viria a aperfeiçoar nos anos do pós-guerra", explica Victor Fernandez Soriano.



Belga /AFP – Cristina Quicler





O facto de ter dirigido a Legião Espanhola deu a Franco, que há muito era apresentado como um estratega, uma outra vantagem considerável: tinha contactos diretos com Hitler e Mussolini. Os seus dois aliados deram-lhe uma ajuda militar decisiva durante a guerra civil. Hitler também fez de Espanha o seu campo de ensaio, nomeadamente o bombardeamento da cidade basca de Gernika (Guernica) por aviões nazis e mussolinianos, em 26 de abril de 1937, imortalizado por Picasso.



A Falange e o fascismo No auge da guerra civil, o homem que agora se intitula Generalíssimo precisa de apoio político. "A CEDA (a coligação de partidos de direita da Segunda República) desmoronou-se completamente, porque se baseava numa aposta eleitoral. O que restou foi a Falange, um partido que defendia a violência, a erradicação e o extermínio do inimigo, e isso era perfeito para Franco", explica o historiador François Godicheau.



Após a condenação à morte por um tribunal popular e a execução do fundador do partido fascista, em novembro de 1936, a Falange atinge um ponto de viragem. Franco começou a fundir-se com os outros partidos de extrema-direita, nomeadamente os tradicionalistas (os carlistas).







Assumiu a direção deste partido único "porque era necessária uma mobilização completa, absoluta, total, como a Espanha nunca tinha experimentado, porque nunca tinha vivido uma guerra do século XX. Os países que viveram a Primeira Guerra Mundial sabiam o que era a guerra total, a mobilização de todos os recursos humanos e económicos", continua o historiador da Universidade de Toulouse, Jean Jaurès.



A Falange era um dos instrumentos do regime de Franco e, segundo Victor Fernandez Soriano, "o caráter fascista do regime de Franco exprimia-se na própria organização do regime, na sua estrutura, no culto da personalidade de Franco e até na militarização da vida civil, caraterística dos regimes fascistas e muito presente no regime de Franco".

A cruzada da igreja católica A Igreja Católica foi outro pilar do franquismo, juntamente com o exército e a Falange. "O catolicismo esteve no centro da mobilização. Foi graças à Igreja Católica que começou a mobilização política da direita em 1931 (o CEDA, nota da redação), contra a ideia de uma cidadania republicana que pretendia concretizar os direitos e a igualdade para todos que a Igreja condenava como violando os direitos de Deus, porque os direitos de Deus estavam em primeiro lugar", explica François Godicheau.



A componente católica é muito importante", confirma Victor Fernandez Soriano. É uma combinação de ultranacionalismo e fundamentalismo católico, baseada na tradição do conservadorismo espanhol mais reacionário, com todas as suas fantasias: a do império, do domínio espanhol sobre a civilização ocidental, a fantasia da cruz, dos reis católicos, da contribuição de Espanha para o cristianismo... As suas fantasias e demónios também, nomeadamente o antissemitismo, o anticomunismo, o anti-islamismo e antimaçonaria".





François Godicheau escolhe a palavra "cruzada": "A Igreja deu a esta guerra a sua identidade profunda, que era a de uma cruzada. A partir daí, a guerra tornou-se uma cruzada católica, uma cruzada de reconquista material, espiritual e religiosa. Esta cruzada deu ao extermínio de Franco um sentido profundamente religioso, no sentido em que aqueles que não foram exterminados fisicamente tinham de ser apagados como inimigos, organizando a sua redenção, ou seja, uma Via Sacra feita de sofrimento. É esta a lógica que presidiu ao terror franquista nos campos e nas prisões", explica o historiador.



Houve, no entanto, uma exceção: a Igreja Basca, que se opunha a Franco. Dezenas de padres bascos foram fuzilados ou reprimidos, porque o regime de Franco odiava acima de tudo as "nações periféricas". "Foi isso que impediu o Vaticano de apoiar a 100% o golpe de Estado... embora o apoiasse a 90%", observa François Godicheau.



A religião católica cristalizou assim o ódio. Os padres e as freiras foram as primeiras vítimas da guerra civil. Mais de dois mil foram executados pelos republicanos no que ficou conhecido como o "Terror Vermelho", sobretudo no início da guerra. Paralelamente a estas execuções de homens de fé, foram executados pelos nacionalistas professores republicanos e laicos e militantes de esquerda. A guerra era ideológica e fratricida.







Após a guerra civil, a repressão franquista é indissociável da vontade da Igreja Católica de impor uma ordem social tradicional. Esta repressão não se limitou à violência física. "As prisões desempenharam um papel essencial no ataque sistemático à população civil. Mesmo antes do fim da guerra, o sistema prisional fazia parte de um projeto mais vasto de 'conversão' dos vencidos, entendido como um meio de recristianizar a Espanha", escreve o historiador da Universidade Complutense de Madrid Gutmaro Gomez Bravo na revista Vingtième Siècle.



Por exemplo, a Igreja organizou um vasto programa de "reeducação moral e formação religiosa" para os prisioneiros de guerra, que foram tratados como prisioneiros comuns. As famílias dos prisioneiros também pagam por esta reeducação.



A monarquia como extensão do Franquismo



O catolicismo é parte integrante do franquismo, tal como a monarquia, que está "no ADN do franquismo", para utilizar a expressão de Victor Fernandez Soriano. A monarquia é a "una" do lema de Franco "Una, grande y libre", o símbolo da unidade de Espanha. "Grande" refere-se ao império e "livre" ao catolicismo porque, sob Franco, a única liberdade era a dos católicos.



"A monarquia era o regime alternativo à república. Franco não tinha grande pressa em restabelecê-la, na medida em que isso significaria que haveria um rei e, por conseguinte, que ele deixaria de ser o chefe de Estado. Mas, para Franco, a monarquia significava também a unidade de Espanha", explica François Godicheau.



Franco não estava, portanto, impaciente com o ressurgimento da monarquia, mas isso não o impediu de preparar meticulosamente o regresso dos Bourbons. Designou Juan Carlos, neto do último rei de Espanha, Afonso XIII, como seu sucessor. O ato de sucessão foi planeado logo em 1947, embora só tenha sido aprovado pelas Cortes (assembleia legislativa de Franco) em 1969.



Em muitas fotografias oficiais da década de 1970, o jovem Juan Carlos é frequentemente fotografado ao lado ou alguns passos atrás de Franco, como uma sombra. Uma sombra que em breve passaria para a luz. Dois dias após a morte do caudilho, a 22 de novembro de 1975, Juan Carlos foi entronizado e jurou respeitar os princípios do Movimiento Nacional de Franco.





Como escreve o historiador Stéphane Michonneau no seu livro "Franco, Le Temps et la légende" (Franco, o Tempo e a Lenda), publicado este ano pela Flammarion, "Franco parecia ser o arquiteto não de uma restauração monárquica, mas de uma nova monarquia que continuaria a sua obra e que se chamaria 'a Monarquia de 18 de julho', em referência à data do levantamento militar de 1936".



Juan Carlos levantou o véu sobre a sua relação com o caudilho nas suas memórias "Reconciliação", publicadas pela Stock no início de novembro. Explica que Franco era para ele uma figura paternal, pela qual tinha respeito. As suas palavras causaram tal celeuma em Espanha que não foi convidado para a cerimónia oficial de comemoração do 50º aniversário da restauração da monarquia, a 22 de novembro de 2025, apesar de ter sido entronizado 50 anos antes.







20 de novembro de 1975: o princípio do fim? O que explica a longevidade da ditadura de Franco? Em primeiro lugar, a violência do franquismo. "A ditadura foi instaurada como resultado de uma guerra civil assassina, extremamente violenta e traumática. Esta vitória da violência explica o facto de a ditadura ter conseguido perdurar", analisa Victor Fernandez Soriano.



O grau de violência variou durante a ditadura, mas foi omnipresente, com um período negro entre 1936 e 1952. Falou-se de mortes, prisões, despedimentos, torturas e ameaças, o que teve um grande impacto psicológico na população. Todos aqueles que se opunham ao regime, à moral católica conservadora e à unidade de Espanha eram considerados inimigos de Espanha e visados.



Como explica Jorge Marco no livro "Franquismo - Anatomia de uma ditadura", editado pela Comares em 2025, "as instituições repressivas selecionavam os 'inimigos internos' de acordo com a sua natureza, a sua perigosidade potencial e a sua capacidade de redenção". Os considerados irredimíveis eram executados, enquanto outros eram "reeducados". Muitos foram separados das suas famílias e isolados em campos de concentração.



Jorge Marco escreve ainda que a violência não foi apenas perpetrada pelo exército, mas também por grupos paramilitares, pelas forças da ordem, como a Guardia Civil e a polícia, e até pela própria população civil através de denúncias.





A longevidade da ditadura explica-se também pela sua capacidade de adaptação. "A Segunda Guerra Mundial baralhou todas as cartas. A Espanha simpatizava inegavelmente com Adolf Hitler, mas manteve-se neutra e não participou em nenhum confronto militar. Por isso, Franco não teve o destino de um Mussolini ou de um Hitler, ou de outros ditadores que foram varridos pela vitória dos Aliados", explica Philippe Raxhon, professor de História Contemporânea na ULiège.



AFP





Para François Godicheau, da Universidade Jean Jaurès de Toulouse, o regime de Franco "adaptou-se mudando de aliados. Foi uma ditadura que nasceu fascista, batizada pela Igreja espanhola, por Mussolini e por Hitler. Mas, no final da Segunda Guerra Mundial, começou a mudar de rumo e enquadrou-se perfeitamente na Guerra Fria, como garantia da ordem antissoviética. Franco apresentou-se como a sentinela do Ocidente. Foi o primeiro a ganhar uma guerra contra o comunismo".



Já em 1953, a Espanha de Franco assinou acordos com os Estados Unidos para se tornar uma base avançada da NATO na Europa. Em troca, os Estados Unidos concederam ao país um espaço económico graças a um financiamento de 500 milhões de dólares, numa altura em que a política de autarcia de Franco tinha deixado o país despojado e reduzido a população à fome. 200.000 pessoas morreram de fome entre 1939 e 1946. O racionamento só terminou em Espanha em 1953.



Só na década de 1960 é que o país começou a registar um crescimento económico, nomeadamente no setor do turismo. Esta abertura foi também acompanhada pela assinatura de acordos de imigração que permitiram a saída de espanhóis para trabalhar no estrangeiro, nomeadamente na Bélgica.



Durante este período, descrito como o "milagre espanhol", a imagem de Franco mudou. O caudilho transformou-se em chefe de Estado, inaugurando obras de arte em toda a Espanha com a imagem que queria dar: o construtor que levou Espanha para a era moderna.



Angel Viñas, antigo diplomata e historiador espanhol, desconstrói a imagem de Franco como um construtor e um trabalhador, forjada pela propaganda, e descreve Franco como um mentiroso, um manipulador e um homem ganancioso, com documentos que o comprovam. Demonstrou, nomeadamente, que o ditador enriqueceu consideravelmente, desviando dinheiro das quotizações espanholas, por exemplo, ou desviando 600 toneladas de café doadas pelo Brasil e vendidas por 7,5 milhões de pesetas ao Comissariado dos abastecimentos e transportes.



Apesar de o regime de Franco ter mudado entre 1939 e 1975, François Godicheau observa que "continuou a ser a mesma ditadura repressiva, violenta e baseada em aspirações totalitárias até ao fim, mesmo depois da morte de Franco. A morte de Franco, a 20 de novembro de 1975, não marcou o fim da ditadura, que se prolongou até 1977", para além da entronização de Juan Carlos.



Em 1977 realizam-se as primeiras eleições "relativamente" livres. O contexto político e social era tenso e havia um receio real de um regresso ao regime autoritário. A transição para a democracia não foi isenta de dificuldades.





Africa Gordillo/19 Novembro 2025 05:00 GMT





Edição e tradução - Joana Bénard da Costa - RTP

. Apesar de ter sofrido um ataque cardíaco, Franco assistiu a uma reunião do Conselho de Ministros, ligado a elétrodos. Foi submetido a várias operações abdominais no espaço de três semanas. O seu estado de saúde não foi objeto de qualquer comunicação.Mesmo doente, Franco controlava a história da sua vida, a do caudilho senhor de Espanha que apenas dois meses antes, a 27 de setembro de 1975, tinha fuzilado antifascistas e militantes da organização separatista basca ETA.