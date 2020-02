Exército indiano. Supremo Tribunal dá os mesmos direitos a mulheres e homens

A decisão do Supremo Tribunal indiano determinou que as mulheres oficiais, bem como os homens, vão poder aceder a todas as hierarquias de comando com base nos seus méritos., indicaram os magistrados, acrescentando que as limitações até agora existentes contradizem a Constituição da Índia, que garante o direito à igualdade.O Supremo Tribunal decidiu também que o Governo indiano deve estender o serviço permanente – até agora aplicável apenas a homens – a todas as mulheres oficiais, para que exista uma paridade de género.A decisão tomada esta terça-feira garante que as mulheres terão as mesmas oportunidades e benefícios do que os homens, incluindo classificações, promoções e reformas e vão poder servir por períodos mais longos.

Governo contra a nomeação de mulheres

O Governo indiano é contra a nomeação de mulheres para cargos importantes, alegando que o facto de a maioria dos soldados serem homens de origem rural significa que não estão “mentalmente educados para aceitar mulheres comandantes”., declararam os juízes, citados pelo Al Jazeera.O Supremo Tribunal repreendeu o Governo, considerando os seus pontos de vista como “perturbadores” e afirmou que existe “uma necessidade de mudança de mentalidade para promover a verdadeira igualdade no exército”.A presença de mulheres em papéis de combate no exército indiano – um dos maiores do mundo – é alvo de “preocupações sobre a sua vulnerabilidade no caso de serem capturadas e sobre a sua capacidade física e mental”.

“O céu é praticamente o limite”

O Supremo Tribunal declarou que os motivos apresentados pelo Governo indiano relativamente à nomeação de mulheres para cargos militares são baseados na descriminação de género e estereótipo., afirmou a advogada do grupo de oficiais que colocou o caso na justiça, Meenakshi Lekhi.A Índia começou a recruta de mulheres para cargos não médicos nas Forças Armadas em 1992. Segundo os dados mais recentes, cerca de quatro por cento do pessoal militar é do sexo feminino., declarou a advogada encarregue do caso.“Estas batalhas são momentos decisivos não apenas para as mulheres no exército indiano, mas para todas as mulheres do mundo”, acrescentou.