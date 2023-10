Exército israelita anuncia ataques aéreos no Líbano contra o Hezbollah

"Aviões de combate atacaram recentemente as infraestruturas da organização terrorista Hezbollah no território do Líbano", anunciou o Exército na rede social X (antiga Twitter).

"Entre as infraestruturas atacadas, foram destruídas armas, posições e locais utilizados pela organização", acrescentou o Exército.

O aumento das tensões na fronteira israelo-libanesa levanta receios de um alargamento regional da guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada após o ataque do movimento islamita em 07 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, principalmente civis, de acordo com as autoridades israelitas.

O Hamas afirma que mais de 8.300 pessoas, a maioria civis, foram mortas em bombardeamentos retaliatórios israelitas na Faixa de Gaza.

Na segunda-feira, o Hezbollah anunciou a morte de um dos seus combatentes, elevando para 47 o número de membros do grupo mortos desde 07 de outubro.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, garantiu que o seu país está a fazer todo o possível para evitar ser arrastado para o conflito, dizendo temer "que uma escalada do conflito se alargue a toda a região".