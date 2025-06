Exército israelita anuncia ataques em Teerão e no oeste do Irão

"A força aérea israelita está atualmente a atacar locais de infraestruturas militares em Teerão e no oeste do Irão", declarou em comunicado, depois de ter anunciado, durante o dia, que tinha visado "dezenas" de locais militares, incluindo um centro de comando de mísseis de longo alcance.

Segundo a imprensa do Irão pelo menos nove membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irão, foram mortos hoje em ataques israelitas no centro do Irão.

"Na sequência da agressão do regime sionista bárbaro e dos seus mercenários contra dois centros militares na cidade de Yazd, sete membros do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e dois recrutas foram martirizados", afirmou a agência noticiosa Tasnim, citando um comunicado dos Guardas. Outras pessoas ficaram feridas no ataque, acrescentou.

O conflito entre Israel e Irão começou na madrugada de 13 de junho, com Telavive a lançar um ataque sem precedentes contra o país persa, alegadamente para impedir o avanço do programa nuclear iraniano para fins militares.

O Irão tem repetidamente negado o desenvolvimento de armas nucleares e reivindica o direito a realizar atividades nucleares pacíficas.

Os ataques de Telavive destruíram infraestruturas nucleares do Irão e assassinaram altos comandos militares e cientistas iranianos que trabalhavam no programa nuclear.

Teerão tem respondido com vagas de mísseis sobre as principais cidades israelitas e várias instalações militares espalhadas pelo país.