Exército israelita anuncia interceção de míssil proveniente do Iémen

"Um míssil lançado a partir do Iémen foi intercetado pelas forças aéreas israelitas", declarou o exército israelita na rede social Telegram.

Os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, lançam regularmente mísseis ou drones contra Israel, a grande maioria dos quais é intercetada.

Este novo ataque ocorre depois de Israel ter afirmado na quarta-feira ter atacado "alvos militares" houthis na capital iemenita, Sana-a, e na província de Jawf (norte).

Estes ataques causaram 35 mortos e 131 feridos, informou à noite na rede social X o porta-voz do Ministério da Saúde houthi, Anees Alasbahi, precisando que o balanço não era definitivo.

"Continuaremos a atacar. Quem nos atacar, será atingido", declarou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, após os ataques.

A televisão Al-Massirah, órgão dos houthis, informou na quarta-feira sobre "mártires, feridos e várias casas danificadas no ataque israelita contra o quartel-general da Orientação Moral", nome dado aos serviços de comunicação das forças rebeldes na capital.

Segundo o porta-voz militar houthi, Yahya Saree, os ataques israelitas foram realizados por via aérea.

De acordo com dois jornalistas da AFP em Sanaa, um edifício utilizado pelas forças armadas houthis foi atingido. Al-Massirah também relatou ataques israelitas contra edifícios governamentais em Jawf.

O exército israelita, que já tinha anunciado no dia anterior ter intercetado um míssil lançado do Iémen, disse ter atacado "campos militares onde membros do regime terrorista foram identificados, a sede das relações públicas militares dos houthis e um depósito de combustível".

No mês passado, bombardeamentos israelitas mataram o primeiro-ministro e 11 responsáveis houthis, na maior operação israelita contra estes rebeldes próximos do Irão.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestino Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023, os houthis intensificaram os ataques contra Israel e os ataques a navios mercantes ligados a Israel ao largo do Iémen, afirmando agir em solidariedade com os palestinos.

Em resposta, Israel realizou vários ataques no Iémen, visando portos, centrais elétricas e o aeroporto internacional de Sanaa.