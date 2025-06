Exército israelita apela à evacuação de áreas no norte da Faixa de Gaza

Os soldados israelitas "estão a conduzir operações com uso de força extrema nestas áreas, e estas operações militares vão intensificar-se e estender-se para oeste, até ao centro da cidade, a fim de destruir os recursos das organizações terroristas", disse o porta-voz do exército, Avichay Adraee, na rede social X, mostrando um mapa que destaca várias áreas a vermelho, incluindo a Cidade Velha de Gaza e a área de Jabalia.



O exército pede que os residentes destas áreas a vermelho se retirem para o sul do enclave, para Al-Mawasi – uma área que Israel descreve como uma “zona segura”, embora seja bombardeada constantemente.



As Forças de Defesa anunciaram ainda a morte de um comandante do Hezbollah num ataque com drones no sul do Líbano, bem como a de um dos fundadores do Hamas. As autoridades revelam que Hakham Al-Issa teve um papel significativo no planeamento e execução do ataque de 7 de outubro de 2023.



Israel mantém a sua ofensiva na Faixa de Gaza. Este domingo, um ataque na Cidade de Gaza matou pelo menos 20 pessoas, incluindo nove crianças.



O presidente norte-americano, Donald Trump, reiterou o apelo por um acordo de cessar-fogo em Gaza.



"FECHEM O ACORDO EM GAZA. RECUPEREM OS REFÉNS!!!", escreveu Trump na Truth Social, um dia depois de ter afirmado que acredita que uma trégua em Gaza pode ser alcançada “na próxima semana”.