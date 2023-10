Exército israelita aumenta número de tropas em Gaza

"Durante a noite [de sábado para hoje], aumentámos" o número de forças do exército na Faixa de Gaza e estas tropas "juntaram-se às que já lá estão a lutar", declarou o contra-almirante Daniel Hagari.

"Estamos a aumentar gradualmente as operações terrestres e a extensão das nossas forças na Faixa de Gaza", acrescentou.

Durante a noite de sábado para hoje, um soldado israelita ficou gravemente ferido por morteiros no norte da Faixa de Gaza, e outro ficou com ferimentos ligeiros durante combates com membros do Hamas, havia indicado anteriormente o exército israelita.