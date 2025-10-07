Exército israelita deteta projétil disparado a partir do norte de Gaza

"Na sequência dos alarmes que soaram há pouco em Netiv HaAsara [sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza], foi detetado um projétil disparado a partir do norte da Faixa de Gaza em direção ao território israelita. É provável que tenha caído na zona", indicou o exército num comunicado.

"Nenhuma vítima foi registada até ao momento", acrescentou.

A guerra em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada por ataques do grupo islamita palestiniano Hamas a Israel no dia 07 de outubro, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A resposta israelita provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.

A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.