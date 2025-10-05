Exército israelita diz ter intercetado míssil vindo do Iémen

"Um míssil disparado do Iémen foi intercetado pela Força Aérea israelita", informou o exército, na plataforma de mensagens Telegram.

Os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, lançam regularmente ataques com mísseis ou drones contra Israel, a grande maioria dos quais é intercetada.

Na quarta-feira, o exército israelita anunciou a interceção de um drone lançado do Iémen, especificando que o aparelho não tripulado foi abatido ao largo de Eilat, no sul de Israel, uma das regiões mais afetadas por ataques aéreos desde 2023.

Este incidente ocorre poucos dias após a interceção de um míssil disparado igualmente a partir do Iémen, que foi neutralizado pelo sistema antiaéreo israelita `Iron Dome`.

Desde o final de 2023, este grupo tem intensificado ataques contra Israel e embarcações associadas ao país no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, em resposta à ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

Os Huthis começaram a atacar alvos israelitas após o início da operação militar lançada por Telavive em outubro de 2023, na sequência dos ataques do Hamas e de outras milícias palestinianas contra o território israelita.

Em resposta, Israel bombardeou posições dos Huthis em Sanaa e na província de Jawf, no norte do Iémen, em setembro, matando 35 e ferindo 131, de acordo com os rebeldes, que controlam grandes áreas do país.

As autoridades israelitas têm alertado que Eilat, situada no extremo sul do país, continua a ser um dos pontos mais vulneráveis a ataques de mísseis e drones provenientes da região do Iémen.

Os Huthis integram o chamado "eixo de resistência" liderado pelo Irão contra Israel, de que fazem parte outros grupos radicais da região, como o libanês Hezbollah e os palestinianos Hamas e Jihad Islâmica.