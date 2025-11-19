Exército israelita diz ter matado dois supostos membros do Hezbollah no Líbano

"No ataque na zona de Bint Jbeil, foi eliminado um terrorista envolvido nas atividades de reorganização do Hezbollah. Noutro ataque, na zona de Blida, foi eliminado um terrorista que estava a recolher informações sobre as tropas", refere o exército de Israel, em comunicado.

Também na terça-feira, num outro bombardeamento, pelo menos 13 pessoas foram mortas no maior campo de refugiados palestinianos na cidade de Sidon, no sul do Líbano, onde Israel afirmou ter atingido um "centro de treino" do Hamas.

No entanto, o grupo palestiniano descreveu estas alegações como "puras invenções" e argumentou que a instalação visada é um campo desportivo frequentado por jovens residentes do campo de refugiados.

"Não existem instalações militares nos campos palestinianos do Líbano", declarou, em comunicado.

Israel continua a atacar o Líbano apesar do cessar-fogo acordado entre os dois países há quase um ano, embora estas ações sejam normalmente dirigidas contra alvos do grupo xiita libanês Hezbollah e os membros das formações palestinianas raramente sejam atingidos.